Конкуренты в соревновании в категории «грузовики» – команды «КАМАЗ-мастер» и Mammoet Rallysport на Renault — заправились в Новосибирске на АЗС «Газпромнефть» топливом «Дизель Опти», которое третий год подряд является партнёром гонки. Участники команд пообщались с любителями автоспорта, поделились полезными советами по эксплуатации авто, а представители сети АЗС рассказали, как проверяют качества топлива. Об этом 1 июля сообщил корреспондент «Континента Сибирь» с места событий.

Ралли-рейд «Шелковый путь» — международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая. В ралли принимают участие сильнейшие гонщики и ведущие спортивные команды мира. Соревнования проходят в трех категориях — внедорожники, грузовики, мотоциклы.

Караван спортивной техники 1 июля прибыл в Новосибирск по дороге в Иркутск, где 6 июля стартует ралли-марафон «Шелковый путь». В этом году в легендарном ралли примут участие более 50 гонщиков и ведущих спортивных команд мира. За десять дней они проедут 5000 километров, из них 2 700 километров – по специальным скоростным участкам. Финиш состоится 16 июля в китайском городе Дуньхуане.

Мероприятие стало площадкой для общения любителей автоспорта, журналистов, спортсменов и экспертов. Специальным гостем стал кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (НИУ) Леонид Багдасаров, который провел лекцию для всех желающих о работе двигателя внутреннего сгорания, а также способах определения качества топлива.

Спортсмены из команд «КАМАЗ-мастер» и Mammoet Rallysport рассказали о том, чем боевая техника отличается от обычного грузовика, показали, как происходит заправка машин и смена колеса в условиях ралли, открыли кабину, продемонстрировав двигатель мощностью практически в тысячу лошадиных сил.

Перед тем как двинуться дальше, спортсмены заправили на АЗС свои гоночные машины. Бак каждого из грузовиков вмещает порядка тысячи литров топлива. Как отметила представитель дирекции международного ралли «Шелковый путь» Екатерина Панова, для соревнований подобной сложности критически важен выбор топлива. «Шелковый путь» — это серьезное испытание для людей и для техники. Здесь нельзя доехать до финиша, работая вполсилы, ошибка человека или поломка техники может не только стоить победы, но и грозить серьезной опасностью в условиях бездорожья. И поэтому одна из ключевых составляющих успеха на ралли — надежное топливо», – подчеркнула она.

Мобильная лаборатория, проверяющая топливо в сети АЗС «Газпромнефть», провела испытания бензинов Аи-92 и Аи-95, а также «Дизеля ОПТИ», которым заправлялся спортивный караван в Новосибирске. Исследование подтвердило полное соответствие дизельного топлива Техническому регламенту Таможенного союза с большим запасом по ряду показателей. В частности, общее количество осадка в четыре раза меньше допустимого предела (7 г при норме 25 г на м3), а это значит, что «Дизель Опти» проявляет высокий уровень окислительной стабильности. Коксуемость десятипроцентного остатка также намного лучше нормы: в 30 раз ниже допустимой границы. «Все это указывает на то, что форсунки дизельного двигателя длительное время будут оставаться чистыми. Кроме того, большое количество фракций, выкипающих в пределах 250-350 градусов, указывает на то, что в условиях жары и максимально напряжённой работы, дизельные моторы будет иметь оптимальные рабочие характеристики», — пояснил Леонид Багдасаров, комментируя результаты проверки «Дизеля Опти» в мобильной лаборатории.

В минувшие выходные команду другого участника «Шелкового пути» — «МАЗ-СПОРТавто» сибиряки могли увидеть на автограф-сессиях в Кемерово, Омске, Красноярске. Встречи с поклонниками автоспорта проходили также на АЗС сети «Газпромнефть».

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