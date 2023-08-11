Сети красноярских автозаправочных станций будут проверены на предмет наличия ценового сговора. Инициатором этого стал депутат красноярского Заксобрания Александр Глисков, ранее направивший обращения в надзорные органы. Информация появилась в ТГ-канале парламентария.

Депутат Законодательного собрания (и, по совместительству, кандидат в губернаторы) Красноярского края Александр Глисков сегодня сообщил, что результатом его обращения в региональное УФАС и краевую прокуратуру в конце июля стало назначение проверки сетей АЗС города. Депутат сообщает, что прокуратура проверит законность синхронного повышения цен на ГСМ красноярскими заправщиками.

Ранее в июле Глисков направил обращения прокурору Красноярского края и руководителю управления антимонопольной службы региона, в которых попросил проверить компании-операторы АЗС Красноярска, после того как на заправках одновременно заметно выросли цены на топливо. Он счел, что в действиях компаний имеет место ценовой сговор участников рынка, массово затронувший интересы жителей Красноярского края.

Ранее мы сообщали, что французские парфюмерные гиганты подали в суд на предпринимателя из Красноярска за неправомерное использование торговых знаков.