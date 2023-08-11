Красноярские АЗС проверят на предмет ценового сговора

Павел Ганьшин
 
АЗС
Изображение от Freepik

Сети красноярских автозаправочных станций будут проверены на предмет наличия ценового сговора. Инициатором этого стал депутат красноярского Заксобрания Александр Глисков, ранее направивший обращения в надзорные органы. Информация появилась в ТГ-канале парламентария.

Депутат Законодательного собрания (и, по совместительству, кандидат в губернаторы) Красноярского края Александр Глисков сегодня сообщил, что результатом его обращения в региональное УФАС и краевую прокуратуру в конце июля стало назначение проверки сетей АЗС города. Депутат сообщает, что прокуратура проверит законность синхронного повышения цен на ГСМ красноярскими заправщиками.

Ранее в июле Глисков направил обращения прокурору Красноярского края и руководителю управления антимонопольной службы региона, в которых попросил проверить компании-операторы АЗС Красноярска, после того как на заправках одновременно заметно выросли цены на топливо. Он счел, что в действиях компаний имеет место ценовой сговор участников рынка, массово затронувший интересы жителей Красноярского края.

Ранее мы сообщали, что французские парфюмерные гиганты подали в суд на предпринимателя из Красноярска за неправомерное использование торговых знаков.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  