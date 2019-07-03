В Иркутской области вновь поднялась вода – подтоплены два населенных пункта

На территории Тайшетского района Иркутской области наблюдается повышение уровня воды в реке Уда. Подтоплены два населенных пункта — Полинчет и Кондратьево.

По оперативным данным ГУ МЧС по Иркутской области, на данный момент в поселке Полинчет подтоплено 7 домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало 6 домов, в которых проживают 25 человек.

Жители подтопленных домовладений размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет. На место направлен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Причем уровень в некоторых реках региона в ближайшие дни продолжит повышаться. Так, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 3 июля, на реке Витим отмечается повышение уровня на 10 – 30 см. В настоящий момент уровень воды составляет 214 см, прогнозируется его повышение в ближайшие сутки до 215-235 см.

Понижение уровня воды наблюдается на реках Ия и Бирюса до 150 – 160 см, на остальных реках области – на 10 – 45 см. На реке Ие в районе города Тулуна уровень воды на сегодняшний день составляет 786 см при критических отметках 700 см.

4-5 июля ожидается колебание уровней воды на реках Белая, Китой, Уда, Витим, Лена в районе города Киренска в пределах 10 – 35 см. На остальных реках области продолжится понижение уровня воды.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на сегодняшний день на расчетный счет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области поступило более 3 млн рублей от неравнодушных людей для помощи пострадавшим от паводка в регионе.

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