Более 3 млн рублей перевели жители России для помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области

На сегодняшний день на расчетный счет министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области поступило более 3 млн рублей от неравнодушных людей для помощи пострадавшим от паводка в регионе.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, расчетный счет ведомства был открыт 28 июня. Средства, которые туда поступили, будут направлены на оказание первоочередной помощи — приобретение постельного белья, матрасов, подушек и одеял.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в регионе подтоплено шесть районов, пострадало 96 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация складывается в Тулуне и Тулунском районе. В городе подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 км, три АЗС, повреждены два автомобильных моста.

На данный момент, там, где это возможно, в муниципалитетах идут восстановительные работы. Специалисты занимаются очисткой подворий и улиц, восстановлением дорог, водоснабжения, электроснабжения и других систем жизнеобеспечения.

Стоит отметить, что объем гуманитарной помощи, поступающей в зону паводка в Иркутской области, покрывает запросы. Запас муки и продуктов позволяет функционировать без перебоев в течение 20 суток. Также в пострадавшие районы доставляют собранные жителями одежду и различные вещи. Пострадавшие сейчас проживают в пунктах временного размещения, либо у знакомых и родственников.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что министерство сельского хозяйства Иркутской области продолжает мониторинг подтопленных территорий. В зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского и Зиминского районов. Предварительный ущерб от паводка составил 300 млн рублей.

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