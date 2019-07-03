Отреставрированное «Зеркало» Тарковского покажут в новосибирском кинотеатре «Победа»

Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» совместно с Синематекой журнала «Искусство кино» и при поддержке Киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Начиная с 4 июля, шедевр Андрея Тарковского можно увидеть на большом экране.

Этот фильм о поиске, детских впечатлениях, внезапно врывающихся в жизнь взрослого человека, мистике повседневности и попытках вспомнить самое главное, потерявшееся за каждодневными заботами и обыденностью.

«Самый личный и самый загадочный фильм Андрея Тарковского — «Зеркало». Центр его карьеры, зрелый и многослойный, поэтичный и прозаичный, фантасмагорический и не избегающий документальности. Запечатленное время, как режиссер и определял саму суть кинематографа. Нет сомнений, что зрители — впервые или вновь — будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре «Зеркала», а также оценят сделанную специалистами «Мосфильма» реставрацию», — комментирует главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Тем, кто уже видел и любит этот фильм, будет приятно пересмотреть его на большом экране в отреставрированной версии. Тем, кто еще не знаком с «Зеркалом», стоит открыть для себя этот шедевр с его великолепным актерским составом — в фильме снялись Маргарита Терехова, Олег Янковский, Алла Демидова, Анатолий Солоницын и другие. Неповторимая, гипнотическая атмосфера фильма наполнена авторскими размышлениями, стихами Арсения Тарковского и музыкой Баха, Перселла, Артемьева.

«Иногда что-то случается, и мне перестают сниться и дом, и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю тосковать. Я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять увижу себя ребенком и снова почувствую себя счастливым оттого, что еще все впереди, еще все возможно», — эти слова из фильма точно передают его настроение.

Напомним, что фильм получил множество наград, в частности, диплом участия на МКФ в Мельбурне и приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии в 1980 году. Однако главная награда для любого художника — любовь зрителей, которая не проходит со временем, как не перестает волноваться трава под ветром.

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