11 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 4768 человек развернуто в районе затопленных территорий Иркутской области. На месте ЧП работают полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и министр МЧС РФ Евгений Зиничев. Об этом 29 июня сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что территории Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области затоплены в результате сильных дождей. По данным оперативных служб, уровень воды в реках поднялся там в среднем на два метра. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на реках Оке, Бирюсе и Ия ожидается дальнейший подъем воды.

Сейчас организована работа в 3 ПВР, в готовности к приему эвакуированных находится 8 пунктов. Общая вместимость ПВР 4768 человек. На территории Тулунского муниципального образования введен режим «Повышенной готовности».

В городе Тулуне сейчас работают Сергей Меняйло и Евгений Зиничев. Они совершили облет затопленных территорий в Иркутской области, а также провели совместное оперативное совещание, на котором проанализировали сложившую ситуацию в подтопленных районах.

Среди оперативных задач были обозначены: своевременное оповещение и информирование населения об изменении гидрологической обстановки, продолжение эвакуации из затопленных районов и обеспечение жизнедеятельности, оказание адресной помощи пострадавшим, контроль эпидемиологической ситуации. Кроме того, правоохранительные органы должны организовать круглосуточную охрану правопорядка, а органы власти – начать работу по определению нанесённого ущерба.

Особое внимание Сергей Меняйло обратил на обеспечение людей чистой питьевой водой. Так, многие водозаборы в населённых пунктах также оказались подтопленными. Кроме этого, сразу же необходимо начать восстановление энергоснабжения поселений. Полпред также сообщил, что регионы округа уже предлагают свою помощь, в частности с размещением детей в летних оздоровительных лагерях.

Сергей Меняйло подчеркнул: всем пострадавшим будет оказана полагающаяся им помощь. Сразу, после того как сойдёт вода, комиссия в кратчайший срок оценит ущерб, и в зависимости от этого будет определён размер компенсационных выплат. «Ни один человек не останется без поддержки и без жилья», — процитировали полпреда в Сибирском окружном информационном центре.

По информации издания «Ведомости», поздно вечером 29 июня в Иркутскую область прибудет президент РФ Владимир Путин. Он проведет совещание, на котором будут обсуждаться возможности ликвидации последствий серьезного паводка. В совещании примут участие Сергей Меняйло, Евгений Зиничев, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Отметим, что по данным МЧС, в Тулунском районе подтоплено 13 населенных пунктов, 1277 жилых домов, в которых проживают 2817 человек, в том числе 538 детей, 6 социально значимых объектов. Повреждены 2 автомобильных моста, подтоплены 6 участков автомобильных дорог местного значения.

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