Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло обратился к военным с просьбой оказать помощь в эвакуации жителей затопленных районов Иркутской области.

Как сообщили в Сибирском окружном информационном центре, телеграмма полпреда направлена командующему войсками Центрального военного округа. Сергей Меняйло просит помочь эвакуировать людей из Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области, затопленных в результате сильных дождей. По данным оперативных служб, уровень воды в реках поднялся там в среднем на два метра. В зоне затопления оказалось более двух тысяч жилых домов с населением около шести тысяч человек.

«По данным МЧС, в 20 населенных пунктах трех муниципальных районов подтоплено 2 тыс. 392 жилых дома и 2 тыс. 521 приусадебный участок с населением 5 тыс. 955 человек, в том числе 1 тыс. 463 ребенка, три социально значимых объекта – школа, ФАП и детский сад в поселке Соляная Тайшетского района», — говорится в сообщении информационного центра.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, из зоны затопления уже эвакуированы 842 человек, в их числе 181 ребенок. В регионе до особого распоряжения полностью закрыто движение всех видов автотранспорта на федеральной трассе Р-255. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на реках Оке, Бирюсе и Ия ожидается дальнейший подъем воды.

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