Диссертационный совет при Институте истории СО РАН признал правомерным лишение докторской степени московского исследователя Виктора Пищулина. Рассмотрение вопроса состоялось в соответствии с поручением директора Департамента аттестации научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки РФ Михаила Козлова. Об этом 28 июня корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в Институте истории СО РАН.

По информации пресс-службы Института истории, в январе 2019 года в Минобрнауки РФ поступило заявление от группы российских исследователей о необходимости лишения докторской степени историка Виктора Пищулина в связи с неправомерным заимствованием им при написании диссертации частей текстов других исследователей.

Виктор Пищулин защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук «Государственная власть и творческая интеллигенция Советской России в 1920–1930 гг.» на заседании Диссертационного совета при Московском педагогическом государственном университете 19 марта 2012 года. В настоящее время этот Диссертационный совет не действует.

Для рассмотрения заявления о лишении ученой степени Виктора Пищулина решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) была создана комиссия Диссертационного советеа при Институте истории СО РАН в составе председателя – доктора исторических наук Владимира Ильиных, доктора исторических наук, профессора Сергея Красильникова и доктора исторических наук, профессора Владимира Шишкина. Комиссия подтвердила приведенные в заявлении факты некорректного заимствования Виктором Пищулиным чужих текстов. В результате сравнения его диссертации с рукописями диссертационных исследований двух других ученых заимствования были выявлены на 187 из 304 страниц, что составляет 61,5 % основного текста диссертации Пищулина.

«Заявление с требованием лишить Пищулина ученой степени было направлено именно в Диссертационный совет при Институте истории СО РАН потому, что наш совет состоит из авторитетных специалистов, отличается достаточной объективностью и строгостью оценок представленных к защите научных работ. Думаю, что именно это приняло во внимание руководство ВАК, когда давало нам такое задание», — сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» Владимир Шишкин.

Комиссия также обнаружила нарушение принципов научной этики при анализе перечня научных публикаций Виктора Пищулина. «Изучение приведенного в автореферате списка работ автора, опубликованных в перечне периодических научных изданий, рекомендованных ВАК, показало, что шесть из 13 перечисленных статей в названных журналах отсутствуют, — сообщил Владимир Ильиных. – Причем не только на указанных страницах и в указанных номерах, но даже в годовых подписках этих журналов». Существование еще семи публикаций установить или опровергнуть не удалось, поскольку журналы, в которых, по сведениям автора, они опубликованы, отсутствуют в каталоге электронной библиотеки eLibrary.ru.

По итогам заседания Диссертационный совет единогласно принял решение считать лишение Виктора Пищулина ученой степени доктора исторических наук правомерным. Заключение комиссии будет направлено в ВАК.

Ранее директор Института истории СО РАН Вадим Рынков сообщил, что Музей СО РАН готов сотрудничать с администрацией Новосибирска и другими заинтересованными организациями в направлении развития выставочной деятельности и научных исследований.

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