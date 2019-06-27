Музей СО РАН будет развиваться на базе академического Института истории. В направлении выставочной деятельности и научных исследований коллектив Института истории СО РАН готов сотрудничать с администрацией Новосибирска и другими заинтересованными организациями. Об этом 27 июня корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил директор Института истории СО РАН Вадим Рынков.

«Одной из возможных форм развития Музея СО РАН может стать создание Специализированного центра сохранения исторического наследия СО РАН на базе Института истории. Центр будет нацелен как на выставочную деятельность, так и на научные поиски и исследования. В этом направлении мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными организациями, в том числе с мэрией Новосибирска», — отметил Вадим Рынков.

Он уточнил, что сектор «Музей СО РАН» был и является научно-исследовательским подразделением Института истории наряду с другими секторами. В настоящее время сотрудники сектора проводят работу по упорядочиванию собрания предметов, дирекция формирует планы его развития.

Напомним, что в мае 2018 года между руководителем департамента культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анной Терешковой, директором музея Новосибирска Еленой Щукиной и врио директора Института истории СО РАН Виктором Козодоем была достигнута договоренность о сотрудничестве. Предполагалась на площадях сектора Института истории создать филиал музея города Новосибирска. Однако эти намерения воплотить не удалось.

Анна Терешкова 7 июня в интервью «Континенту Сибирь» сообщила, что процесс передачи не состоялся, поскольку требовалось длительное время на согласование вопроса с Москвой, так как помещения являются федеральной собственностью. «Тем не менее, если нас позовут, мы готовы реализовать этот проект, но сейчас он закрыт», — заключила Анна Терешкова.

В разговоре с «Континентом Сибирь» заведующий сектором «Музей СО РАН» Института истории Николай Покровский пояснил, что в 2015 году работа по созданию музея была приостановлена из-за прекращения целевого финансирования Института истории СО РАН по этому виду деятельности, научные сотрудники сектора были переориентированы на научно-исследовательскую деятельность в области науковедения и музееведения. «Поэтому в прошлом году мы не могли передать муниципалитету ничего, кроме ранее закупленного выставочного и офисного оборудования. Тем не менее, сегодня, мы, конечно, заинтересованы в работе со всеми энтузиастами и юридическими лицами для сохранения памяти о нашей истории и создания современного культурно-просветительского пространства», — добавил Николай Покровский.

Справка: структура с названием Музей истории СО РАН (позже Музей СО РАН) была создана в 1989-1990 годах, объект находился в ведении Управления делами СО РАН. Для научного сопровождения деятельности этого музейного объекта Институту истории СО РАН было выделено несколько штатных единиц. Однако 2012 году было принято решение о прекращении его деятельности. В этом же году директором Института истории СО РАН Владимиром Ламиным было принято решение о создании аналогичной структуры в Институте истории с перспективой организации выставки по истории СО РАН. В 2015 году эта работа была приостановлена в связи с прекращением финансирования Института истории СО РАН по этому виду деятельности.

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