Сказочный терем с лежанкой на печи продают за 6,7 млн рублей под Новосибирском

Деревянный дом, выполненный в сказочном стиле, продается в дачном товариществе «Тихая заводь» рядом с Колыванским шоссе в Новосибирске. Стоимость двухэтажного особняка – без малого 6,7 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе N1.RU, сам продавец называет просторный особняк домом-сказкой. Над усадьбой авторской работы трудились дизайнеры и художники. Цокольный этаж и гараж выполнены в каменной кладке.

Стоимость этого объекта – почти 6,7 млн рублей. К двухэтажному дому прилагается 7,5 соток земли, а вход в усадьбу украшают массивные деревянные ворота с элементами художественной ковки.

В объявлении указано, что на кухне располагается печь «Шведка» с лежанкой. Практичность данной печи в том, что можно топить только печь или только лежанку. На кухне имеется поварня и горница с обеденным столом.

В оформлении дома использована ручная художественная роспись, резьба по дереву, а также стилизованная мебель, которую владелец планирует частично оставить новому владельцу.

Кроме того, на территории усадьбы есть баня, погреб и крытая беседка.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в спальном районе Новосибирска выставлен на продажу уютный офис, расположенный в здании по адресу Галущака, 2«a» Заельцовского района. Его стоимость 204 млн рублей.

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