1,5 млрд рублей направят на подключение социально значимых объектов Омской области к сети Интернет

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» Омская область в 2019-2020 годах получит на подключение социально значимых объектов к сети Интернет более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурсы на подключение к сети Интернет социально значимых объектов.

Так, минкомсвязь объявила в 20 регионах РФ конкурсы на подключение к Интернету социально значимых объектов, в число которых входят фельдшерско-акушерские пункты, школы, государственные органы, пункты пожарных и полиции, Росгвардии. Начальная стоимость всех контрактов составляет около 15 млрд рублей. Из этой суммы Омская область получит на подключение к Интернету свыше 1,5 млрд рублей. Итоги электронного аукциона подведут 18 июля 2019 года.

В перечне на 2019-2020 годы 129 плановых точек подключения к единой сети передачи данных в Омской области. В 2019 планируется обеспечить 25% образовательных организаций Интернет соединением со скоростью не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным Интернет трафиком. Подключение к сети Интернет реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Кроме этого, в настоящее время осуществляется подготовка конкурсных документов для участия Омской области в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Внедрение модели к концу 2024 года во всех муниципальных образованиях позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса, автоматизировать административные, управленческие и вспомогательные процессы образовательной организации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что социально значимые объекты Новосибирской области в населенных пунктах с численностью населения от 100 жителей будут обеспечены широкополосным доступом к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Максимальная цена федерального контракта по подключению объектов в регионе составляет более 1 млрд рублей. В регионе новое качество связи планируется поэтапно обеспечить для 1 825 (из них 912 новых подключений) социально значимых объектов в 284 удаленных и малонаселенных пунктах.

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