XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева начнется в Омске 7 ноября 2019 года.

Об сроках проведения форума в четверг, по итогам прошедших в Москве политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили в МИД Республики Казахстан.

В пресс-службе МИД Казахстана уточнили, что участники консультаций «детально обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, график предстоящих совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях».

Напомним, в ходе международного саммита в Омске будут обсуждаться перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий, развития приграничного сотрудничества, женского предпринимательства, расширения сотрудничества в рамках национальных проектов, а также развития экспортного потенциала совместно с Российским экспортным центром.

Планируется, что в рамках форума пройдут заседания Российско-Казахстанского делового совета с участием торгово-промышленных палат двух стран. Впервые в практике российско-казахстанских межрегиональных форумов планируется проведение отдельной площадки молодежных лидеров России и Казахстана с четырьмя панельными сессиями: «Молодежные медиа», «Социальные проекты молодежи», «Молодежь против: новые форматы изучения истории» и «Встреча молодых парламентариев».

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