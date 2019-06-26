Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил Бориса Крылова первым заместителем прокурора Новосибирской области. Ранее Борис Крылов работал на аналогичной должности в республике Хакасия. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«Государственный советник юстиции 3 класса Крылов Борис Александрович назначен первым заместителем прокурора Новосибирской области», — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Борис Крылов назначен на должность приказом №633-к генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 21 июня 2019.

Напомним, что 7 мая руководство прокуратуры Новосибирской области опубликовало декларацию о доходах за 2018 год.

Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры служит с 1997 года. В разное время работал в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Ленинского района Томска, помощником прокурора Томска, прокурором отдела и заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Томской области, прокурором Томского района Томской области, прокурором Советского района Томска.

С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора республики Хакасия.

Награжден нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

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