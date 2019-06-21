Молодой российский режиссер Кантемир Балагов 21 июня представит зрителям новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» свой новый фильм «Дылда». Мощная, выразительная, полная драматизма картина только что завоевала приз за режиссуру конкурсной программы «Особый взгляд» и приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI на 72-м Каннском международном кинофестивале.

Российская премьера картины состоялась в рамках «Кинотавра» и стала ярким событием внеконкурсной программы фестиваля. Фильм рассказывает о судьбе двух молодых девушек, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Это история о том, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и, главное, внутри — руины.

«Фильм скорее передает общее ощущение войны как личной катастрофы, персональной трагедии человека. С одной стороны, это история о посттравматическом синдроме, каковых, казалось бы, в кинематографе было немало, но все они были преимущественно историями сильных мужчин, глубоко покалеченных войной, возвращающихся в мирную жизнь и с трудом пытающихся найти собственное место в ней, — комментирует продюсер фильма Александр Роднянский. — В «Дылде» это сделано радикальнее и драматичнее, что позволяет нам взглянуть на традиционную историю послевоенного синдрома совершенно по-иному — этот фильм смотрит на послевоенный мир женскими глазами. Перед нами молодые девушки, которые ушли на войну совсем юными, казалось бы, впереди должна быть целая жизнь. И главная метафора в фильме — их желание дать эту жизнь новому человеку».

Итак, перед нами актуальное высказывание о войне, принадлежащее совсем молодому режиссеру. Двадцатисемилетний Кантемир Балагов из Нальчика попал в кино с легкой руки Александра Николаевича Сокурова, который однажды набрал режиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкарском государственном университете. Первый и единственный курс под руководством классика российского кинематографа уже признан феноменальным: его выпускники стартуют в большом кино один за другим, и каждый дебют становится заметным событием. Два года назад «Теснота», первый полный метр Балагова, участвовала в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля, где была удостоена премии FIPRESCI международной федерации кинопрессы, годом позже Кантемир вошел в состав жюри «Особого взгляда», и вот теперь вернулся триумфатором. Сам режиссер с готовностью признает огромную силу воздействия этого творческого и человеческого влияния.

«Помимо понимания ремесла режиссуры, Александр Николаевич помог мне обрести самосознание и привил любовь к литературе. И для меня эти вещи взаимосвязаны, потому что литература питает самосознание», — рассказывает Кантемир Балагов. Вот и «Дылда» — вполне литературоцентричная история, придуманная и написанная Кантемиром и его соавтором, писателем и сценаристом, лауреатом премии «Большая книга» Александром Тереховым, после прочтения нескольких книг, среди которых была и книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Безусловно, сценарий в частности и глубокий интерес авторов фильма к военной реальности был вдохновлен этой книгой, но отнюдь не является ее экранизацией, оставаясь самостоятельным художественным произведением.

Сюжет фильма универсален и символичен без ложного пафоса. Характеры двух подруг, молчаливой долговязой Ии по кличке Дылда и бойкой, смешливой, жизнелюбивой Маши, запоминаются раз и навсегда. Кастинг точен и небанален. Детальная реконструкция эпохи, включая архивные авто, трамваи и клочья газет, не лишает фильм живости. Четко выстроено колористическое решение, в котором охра и зелень приобретают силу самостоятельно высказывания. Саундтрек Евгения Гальперина пульсирует тревожно и нежно. Пристальная, порой прямолинейная камера молодого оператора Ксении Середы не дает зрителю увильнуть от участия в драме высокого накала. Можно смело утверждать, что «Дылда» обладает узнаваемым стилем и собственным киноязыком, в котором несомненная природная одаренность автора сочетается с мощной кинематографической школой, а опора на гуманистические традиции русской литературы — со свежестью восприятия и актуальностью подачи.

Специальный показ в «Победе» состоится сразу же следом за московской и санкт-петербургскими премьерами, а с 22 июня фильм выйдет в широкий прокат.

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