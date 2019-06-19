В первом отопительном сезоне на буром угле Новосибирская ТЭЦ-5 сократила выбросы в 1,5 раза по сравнению с работой на каменном

Крупнейшая ТЭЦ Новосибирска суммарно сократила выбросы на 13 тыс тонн (48,5%) за время прошедшего отопительного сезона – с сентября 2018 года по май 2019 года по сравнению с отопительным периодом 2017/2018. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания.

Справка. «Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 862 км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32 тыс. человек.

Как отмечают в СГК, результаты подтверждены производственным экологическим контролем, проводимым компанией в соответствии с требованиями законодательства, а также замерами аккредитованных исследовательских лабораторий.

Снижение выбросов основных загрязняющих веществ — золы, оксидов азота, диоксида серы – произошло после перехода станции на новое топливо.

«ТЭЦ-5 отработала на буром угле первый отопительный сезон, и выбросы ощутимо снизились, — отметил заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании по охране окружающей среды Константин Кушнир. — Замеры в санитарно-защитной зоне вокруг Новосибирской ТЭЦ-5 свидетельствуют, воздействие на качество атмосферного воздуха не превышает и половины установленной нормы».

Удельные выбросы в пересчете на выработку одной единицы электроэнергии и отпуск одной единицы тепла снизились по всем загрязняющим веществам с 3,7 до 2,6 г/кВтч и с 1971 до 1478 г/Гкал. В том числе: по твердым веществам (золе и пыли) на единицу электроэнергии с 0,6 до 0,3 г/кВтч и с 325,2 до 161,6 г/Гкал на единицу тепловой энергии. По диоксиду серы: на единицу электроэнергии с 1,6 до 1,3 г/кВтч и с 851,1 до 719 г/Гкал на единицу тепловой энергии. По оксидам азота: на единицу электроэнергии с 0,2 до 0,1 г/кВтч и с 104,9 до 70,9 г/Гкал на единицу тепловой энергии, сообщает СГК.

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