Пять компаний хотят реализовывать свои инвестпроекты в ТОСЭР Кузбасса

На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности Кемеровской области пять компаний пожелали заключить соглашения об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, ООО «Айсберг» планирует наладить в ТОСЭР «Новокузнецк» проектирование и производство радиаторов охлаждения, масляных охладителей, интеркулеров, теплообменников и калориферов. Как рассказал генеральный директор компании, технология производства промышленных радиаторов позволит произвести и обеспечить замену вышедшего из строя оборудования в кратчайшие сроки, в отличие от аналогов зарубежного производства, значительно сократив простои техники. Инвестиции по проекту составят 39 млн рублей, а количество созданных новых рабочих мест превысит 40 единиц.

Также в ТОСЭР «Новокузнецк» планирует реализовать свой проект Новокузнецкий завод проходческих машин. Проектом компании предусмотрено производство запасных частей и узлов для проходческих комбайнов, а также другого горно-шахтного оборудования. Стоимость проекта оценивается в 24 млн рублей, планируется создать 44 рабочих места.

В свою очередь, ООО «Импульс» представила на рассмотрение совету проект модернизации производства твердотопливных котлов с целью импортозамещения. Его реализация планируется в ТОСЭР «Прокопьевск». Там будут изготавливаться твердотопливные отопительные котлы различных моделей и модификаций, предназначенные для отопления жилых домов и производственных помещений. Размер вложений составит 16 млн рублей. Будет создано 10 новых рабочих мест.

Кроме того, еще две компании планируют осуществлять деятельность в ТОСЭР «Юрга». Например, ООО «Дабл Медика.ру2» хочет производить медицинские изделия для травматологии и ортопедии. Предприятие будет выпускать современные имплантаты, которые широко применяются в лечебно-профилактических учреждениях. Общая стоимость проекта — 177 млн рублей. Проект предполагает создание 25 рабочих мест.

А вот ООО «Восток» планирует производить машины специального назначения для выполнения и оптимизации маневровых работ. Проект направлен на сборку нового модельного ряда тяговых электрических модулей с применением компонентов лучших мировых производителей для выполнения маневровой работы на промышленных предприятиях и предприятиях ОАО «РЖД». Инвестиции по проекту – 20 млн рублей. Будут созданы рабочие места для 20 человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что четыре компании пополнили список резидентов территорий опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» и «Юрга», расположенных в Кемеровской области. Такой статус организациям присвоило министерство экономического развития РФ.

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