В ТОСЭР «Прокопьевск» Кемеровской области вошли три первых резидента

Четыре компании пополнили список резидентов территорий опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» и «Юрга». Такой статус организациям присвоило министерство экономического развития РФ.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, первые резиденты появились в ТОСЭР «Прокопьевск» – это компании ООО «Трансинтермаш», ООО «Прокопьевский литейно-механический завод» и ООО «Лего».

Так, на территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» будет запущен проект по выпуску составных полимерно-металлических роликов общепромышленного назначения. Инвестиции составят 23 млн рублей, а обеспечить работой удастся 30 человек.

Кроме того, в рамках проекта прокопьевский литейно-механический завод планирует наладить производство литейных заготовок из стали и чугуна для теплоснабжающих предприятий, обогатительных фабрик, а также для машиностроения и сельского хозяйства. Общая стоимость проекта — 7 млн рублей, при этом будет создано 20 новых рабочих мест.

Также реализовывать свой инвестпроект по организации производства модифицированного кирпича нового поколения «ЛЕГО» на ТОСЭР «Прокопьевск» будет компания «Лего». Данный проект предусматривает организацию производства лего-кирпича. Размер вложений – более 4 млн рублей. Руководство планирует создать рабочие места для 10 человек.

Вдобавок, ТОСЭР «Юрга» пополнил еще один резидент. Пятым предприятием на данной территории опережающего социально-экономического развития стал томский машиностроительный завод. Владельцы хотят реализовать проект по производству экскаваторов класса «Амфибия». Общая стоимость проекта составляет 750 млн рублей. В результате реализации идеи будет создано 52 рабочих места.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что первая инвестиционная площадка территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в р.п. Линёво готова к приему инвестора.

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