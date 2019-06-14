Новосибирские депутаты начали сотрудничество с центром нейрохирургии

Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области провел 6 июня выездное заседание в Федеральном центре нейрохирургии. Перед тем как рассмотреть вопросы повестки, депутаты ознакомились с работой учреждения, оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь с 2012 года.

В Федеральном центре нейрохирургии состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Новосибирской области. Центр расположен на левом берегу Новосибирска, является логическим продолжением областной клинической больницы. Он был открыт в 2012 году, и сейчас, по словам главного врача Шамиля Рзаева, томографы центра работают постоянно, учреждение имеет свою поликлинику. «Здесь в основном принимаются пациенты с той или иной нейрохирургической патологией. Поликлиника рассчитана на 100 пациентов в день, но зачастую мы принимаем больше», — рассказал он депутатам, членам областного правительства, общественникам, представителям СМИ. «Это показательный пример того, как можно оперативно и быстро создать центр оказания высокотехнологичной помощи с теми большими задачами и квотами, которые выполняет учреждение действительно федерального уровня», — поделился впечатлениями председатель комитета Игорь Гришунин.

В своей повседневной работе депутаты часто контактируют с учреждениями здравоохранения. Заседание комитета состоялось в конференц-зале центра, значительная часть вопросов носила технический характер, но ряд тем требовал детального обсуждения. Так, с докладом об исполнении региональной программы оказания бесплатной помощи выступил министр здравоохранения региона Константин Хальзов — в ее реализации приняли участие 145 организаций, общие затраты превысили 42 млрд рублей, в рамках программы была оказана и высокотехнологическая помощь, на которой специализируется Федеральный центр нейрохирургии. Отчет был поддержан депутатами единогласно.

О реализации программы по страхованию от несчастных случаев на производстве рассказал руководитель регионального фонда социального страхования Владимир Голубков. По его словам, 123 тысячи работодателей участвовали в программе в 2018 году, каждый пятый работник в Новосибирской области так или иначе связан с опасными производствами. Ранее пострадавших насчитывается 6657 человек, эта категория сокращается, 50% полученных травм приводят к незначительной потере трудоспособности, только 2% привело к 100-процентной утрате последней. Данные, по мнению докладчика, свидетельствуют об эффективности мер как по предотвращению травматизма, так и по реабилитации пострадавших. «Это результат совместной работы министерства труда и социального развития, профсоюзов и работодателей», — отметил он. Присутствовавший на заседании комитета депутат Александр Козлов, руководитель Федерации независимых профсоюзов Новосибирской области, не стал возражать.

«Социальный портрет» человека, который вероятнее всего может пострадать, выполняя свою работу, таков: это мужчина (две трети случаев) старше 40 лет (92%) — самому возрастному получателю пособий вообще исполнилось 96 лет. 70% случаев, которые приводят к травмам, можно охарактеризовать как «легкие». Кстати, федеральный центр нейрохирургии также относится к числу организаций, которые участвуют в данной программе, за что его руководство удостоилось благодарности от Владимира Голубкова. «Мы заинтересованы в том, чтобы пострадавшим оказывали высокотехнологичную помощь, понимаем, что чем быстрее такая помощь будет оказана человеку, тем будет меньший процент утраты трудоспособности. Ничто так не помогает, как профилактика травматизма», — отметил он.

На выездном заседании комитета был избран новый заместитель председателя комитета — вместо покинувшего областной парламент Александра Караськова им стал Александр Семенюк, доктор медицинских наук, избранный по списку «Единой России» от округа № 1 (Кыштовский, Венгеровский и Чулымский районы). Председатель комитета Игорь Гришунин пожелал коллеге удачи в работе.

«У нас нормальная практика, когда мы проводим заседания в учреждениях, имеющих социальную значимость. Мы посмотрели, как проходит лечение, посмотрели палаты, все современные технологии работают на благо людей. Мы для себя открыли новую страницу здравоохранения Новосибирской области», — рассказал представителям СМИ Игорь Гришунин. По его словам, выездное совещание еще раз показало необходимость сохранения и развития таких центров современной медицины, как Федеральный центр нейрохирургии, клиника имени Мешалкина, НИИТО. «Здесь проводятся уникальные операции. Мы хотим, чтобы люди знали, что такие учреждения есть здесь, не на территории других государств, чтобы люди не спешили получать медицинскую помощь за рубежом», — отметил он.

Посещение таких центров убедило членов комитета в необходимости появления в Новосибирской области специализированных медицинских центров, которые могли бы оказывать высокотехнологичную помощь. Так, Игорь Гришунин подчеркнул необходимость скорейшего строительства онкоцентра. «Приезжаешь в любую больницу — все врачи задают вопрос о том, когда мы решим ситуацию с онкоцентром.

Самое главное — чтобы специалисты умели правильно применять дорогостоящие препараты, на которые выделяются средства из областного бюджета, умели лечить больных, применяли новые методики — наука идет вперед, технология применяется», — подчеркнул председатель комитета.

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