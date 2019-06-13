Мэрия Новосибирска завершила обсуждение городских приоритетов

Финальная дискуссионная площадка «Экономика и инвестиции» форума «Городские приоритеты: пятилетка развития» прошла 10 июня в большом зале мэрии Новосибирска. Участие в обсуждении принял мэр города Анатолий Локоть.

Обсуждение семи приоритетных направлений, обозначенных мэром города в апреле 2019 года, было долгим и достаточно плодотворным: площадками становились аудитории университетов Новосибирска, учреждения культуры и образования, спортивные комплексы. Финальное обсуждение «Экономика и инвестиции» прошло в большом зале мэрии, его участниками стали руководители города и области, главы районов, депутаты, ученые. В повестке — подведение итогов предыдущих дискуссий и обсуждение перспектив экономического роста города, связанных с привлечением инвестиций.

«На дискуссионных площадках было много предложений, мы проделали большую аналитическую работу — и со специалистами, и с общественниками. Но чтобы это все было реализовано, надо найти финансовые обоснования. Новосибирск — крупнейший муниципалитет Российской Федерации, обеспечить его развитие только за счет собственного бюджета не получится. Подход должен быть комплексным, мы должны сделать все, чтобы Новосибирск стал инвестиционно привлекательным», — так мэр Анатолий Локоть объяснил выбор темы для финальной площадки. Выступая перед участниками дискуссии, глава города отметил, что те возможности, которые были накоплены в Новосибирске за прошедшие пять лет (и особенно за последние два года), позволяют выделить не три, а семь приоритетных направлений.

С первым докладом выступила руководитель департамента экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска Лариса Уткина. Она подчеркнула, что прошедшие ранее площадки стали важным ресурсом для формирования плана реализации стратегии развития Новосибирска. «Каждая площадка поднимала тему, важную для горожан, каждая тема нашла свое отражение в стратегии развития города», — напомнила она. По словам Уткиной, существуют два сценария воплощения стратегии в жизнь — базовый и целевой, более оптимистичный, рассчитывающий в том числе и на благоприятную обстановку в стране в целом. Прогнозируется, что Новосибирск сохранит свою привлекательность для мигрантов, а к 2030 году увеличится и естественный прирост населения. «Но важно мотивировать молодежь оставаться в Новосибирске, несмотря на имеющиеся перспективы в столичных регионах и за рубежом», — отметила она.

О перспективах инвестиционных проектов Новосибирска рассказал руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. По его словам, город обладает всем необходимым для развития инвестиционной экономики — научным потенциалом (43 только академических института), промышленностью. «Для реализации масштабных проектов надо, чтобы вся инфраструктура города соответствовала статусу научной и спортивной столицы», — подчеркнул Люлько. По его мнению, горожане должны ощущать инновации в своей повседневной жизни, а не только узнавать о них от СМИ. Если говорить об инвестиционных проектах, то одним из самых ярких примеров Люлько назвал начало реконструкции кинотеатра «Космос», грядущее появление в здании советского кинотеатра центра хоккейного мастерства, а также уже реализованный проект «Сандуновских бань» в Центральном районе. Эти локальные примеры, по мнению руководителя промышленного департамента, надо развивать и дальше. Он подчеркнул важность концессионных соглашений по созданию в городе 150 «умных остановок», развитию новых трамвайных направлений. В перспективе, по мнению руководителя департамента, цифровые технологии должны при поддержке инвесторов внедряться в сферу ЖКХ, что позволит контролировать содержание жилого фонда. «Совместно с департаментом образования мы реализовали такую систему в трех школах, сейчас речь идет о ее внедрении в частные здания. Кроме того, по заданию мэра мы работаем для того, чтобы наш город был инновационным и комфортным не только для здоровых людей, но и для людей с ограниченными возможностями», — отметил Александр Люлько.

После этого на трибуну вышел директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачёв. Тема его выступления — развитие проекта «Академгородок-2», фактор, определяющий существование данного проекта — это тоже инвестиции, только инвестиции федерального уровня. «Но если мы будем в состоянии решать задачи сами, то и государство сможет нам помочь. Самое главное — это развитие человеческого капитала. Второе — это рост экономического потенциала, мы должны максимально нагружать экономику города и региона. Третье — это формирование той среды, в которой мы живем, «Умный город» должен прежде всего быть удобным. Для этого мы можем работать уже сегодня, используя те инструменты, которые у нас есть», — отметил он. Возглавляемый им институт, по его словам, готов оказывать в этом помощь, специалисты ИЯФ достигли значительных успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми. Другой важный проект института — новый источник синхротронного излучения, его стоимость составляет несколько десятков миллиардов рублей. «Но более 80% оборудования может быть изготовлено на территории города Новосибирска, и мы такую задачу себе ставим», — заявил Павел Логачёв. «Взаимодействие с Сибирским отделением уже дает совершенно конкретные результаты», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Присутствовавший на мероприятии заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак согласился с тезисом, высказанным Анатолием Локтем, о необходимости концентрации ресурсов. «На мой взгляд, важно, что при разработке стратегии развития Новосибирска удалось синхронизировать направления городской стратегии с приоритетными направлениями развития Новосибирской области. Такая синхронизация позволит сконцентрировать ресурсы и добиться синергетического эффекта. В рамках государственных программ в 2018 году Новосибирску из областного бюджета выделялись субсидии в сферы ЖКХ, образования, дорожного строительства, физкультуры и спорта на общую сумму 4 млрд 900 млн рублей. Я думаю, что в дальнейшем, при более тесном и плотном взаимодействии, эта сумма должна увеличиваться, и существенно», — отметил представитель областного правительства. В целом обсуждение городских приоритетов приводит к одному выводу: руководством города действительно поставлены крайне амбициозные задачи, которые могут быть выполнены только в условиях консолидации ресурсов Новосибирска, Новосибирской области и федерального бюджета.

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