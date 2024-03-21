В Новосибирске 21 марта прошло награждение жителей и трудовых коллективов города, внесших значительный вклад в его развитие. Пресс-центр городской администрации сообщает, что награды получили 28 человек и организаций.

Как сообщает новосибирская мэрия, в этом году Почетными грамотами Новосибирска наградили 20 человек и трудовых коллективов. В их числе — Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, новосибирское МАУ «Стадион» (организация, в числе прочего, организует гонку «Сибирский предел»), а также замгендиректора — главный инженер Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) Сергей Буймов, главврач Городской клинической больницы № 11 Алексей Величко, председатель Новосибирской областной общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо» Нина Макаренко, водитель автобуса регулярных пассажирских маршрутов 1-го класса МУП «Новосибгортранс» Сергей Скобляков, а также руководители предприятий, работники учреждений культуры, спорта, образования и другие.

Еще восемь новосибирцев были отмечены благодарностью губернатора Новосибирской области, Законодательного собрания Новосибирской области и благодарственным письмом полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Награжденных поздравил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов: «Поздравляю вас с завершением отчетного периода и присуждением заслуженных наград. В этом знак высокой оценки вашего добросовестного труда и признание большого личного вклада в развитие Новосибирска. Благодарю каждого из вас и коллективы ваших предприятий за ответственную и напряженную работу. Пусть ваш успех станет стимулом для новых свершений и примером для новосибирцев», — сказал глава города.

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