Более 2000 сибирских предпринимателей приняли участие в бизнес-форумах «Свое дело»

Сбербанк провел в Красноярске и Омске форумы «Свое дело» для предпринимателей. Их участниками стали более 2000 представителей малого бизнеса из Омской области, Красноярского края и республики Хакасия.

Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, в рамках форумов советами по эффективному ведению бизнеса делились признанные российские эксперты в сфере маркетинга, финансов, продаж и интернет-продвижения. Среди них — титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас, российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, основатель и совладелец консалтинговой компании Berner&Stafford, основатель проекта Customer Journey Club Вадим Дозорцев, партнер по обучению Яндекс, генеральный директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов.

Кроме того, участники форума разобрали несколько реальных кейсов – тех, что были отобраны ранее в результате изучения присланных компаниями анкет. Предварительно в данных организациях также состоялись съемки бизнес-процессов. В перспективе их посетят вновь, чтобы отследить изменения.

Главная цель форумов «Свое дело» – помочь предпринимателям успешно развивать свой бизнес.

По словам председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Галкиной, банк развивает предпринимателей по всей стране. Это стратегическое направление для Сбербанка. Проводя образовательные мероприятия, учреждение стремится к тому, чтобы бизнес процветал и прирастал в оборотах и эффективности.

Красноярск и Омск стали третьим и четвертым городами в России, принявшими форумы «Свое дело». Ранее подобные мероприятия прошли в Самаре и Казани. Следующая серия встреч запланирована на осень.

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