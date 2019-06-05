Специализированная выставка «Уголь России и Майнинг» начала работу в Кузбассе

В Новокузнецке стартовала XXVI Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг». В этом году угольный форум объединил 24 страны, которые представили порядка 714 экспонентов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, кроме выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», на площадке «Кузбасской ярмарки» также открылась X Международная специализированная выставка «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и V Международная специализированная выставка «Недра России».

Свои наработки и технологии представили и угледобывающие компании и промышленные предприятия Кузбасса. Отдельные экспозиции посвящены экологии горных работ и инвестиционным проектам 24 моногородов региона.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, участники выставки и потенциальные инвесторы могут уже сейчас познакомиться с предложениями, идеями городов и их главами, а также обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия.

Глава Кемеровской области также напомнил, что 4 кузбасских ТОСЭРа готовы предоставлять льготы для ведения бизнеса. Возможности территорий опережающего развития тоже продемонстрированы на выставке.

«Кузбасс – мировая площадка для отработки лучших технологий в области добычи, переработки и транспортировки твердых полезных ископаемых. Главная цель – локализация в производстве оборудования. Используя ресурсы региона и производя на месте, можно добиться максимального экономического эффекта», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор поставил задачу представить на следующей выставке все сферы, связанные с угольной промышленностью — металлургию, машиностроение, транспорт, безопасность и экологию.

На сегодняшний день уже прошли круглые столы, посвященные эффективным экологическим решениям по очистке шахтных и карьерных вод с использованием российской технологии и потенциалу финансового лизинга в развитии экономики региона. Также состоялась ярмарка вакансий профессий угледобывающей отрасли.

Выставка продлится до 7 июня включительно. Для гостей и участников форума запланированы семинары, бизнес-тренинги и деловые встречи, которые позволят обменяться опытом и наладить деловые контакты.

«Уголь России и Майнинг» — это крупнейшая и единственная в России площадка для всех отраслей горнорудной промышленности. Выставка позволяет познакомиться с оборудованием и технологией подземной добычи угля, новинками продукции предприятий и заводов–производителей горно-шахтного, перерабатывающего, обогатительного, электромеханического, осветительного оборудования, а также средств безопасности. Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг» проходит в Новокузнецке с 1993 года. За это время его экспонентами стали более 5 тыс предприятий из 30 стран мира.

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