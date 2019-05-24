Реализация региональных программ стимулирования жилищного строительства, обеспечения жильем молодых семей в 2018 году и работы Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области затруднена из-за равнодушного отношения к ним руководителей муниципальных образований. К такому выводу пришли депутаты комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО), прошедшего 22 мая. Они обратились к руководству области с предложением ввести персональную ответственность глав районов и городов за выполнение госпрограмм.

Острая дискуссия разгорелась при обсуждении отопительного сезона 2018–2019 годов, в течение которого сотни домов в Новосибирске в середине зимы остались без тепла, в то время как в других районах города жители многоквартирных домов изнывали от жары.

Вопрос об увеличении температурных параметров горячей воды, подаваемой в многоквартирные дома Новосибирска в ходе отопительного сезона, поднял заместитель председателя комитета ЗС НСО по строительству, ЖКХ и тарифам Олег Сметанин. Он рассказал, что в его адрес от избирателей поступают десятки писем с жалобами на высокую температуру в квартирах. «Люди жалуются на невыносимые условия проживания, на то, что их вынуждают отапливать улицу и за это еще и платить. В марте все получили платежные документы от теплоснабжающей организации, которые вызвали у них шок. Счета за перегрев составили от полутора до трех тысяч рублей с одной квартиры», — рассказал депутат.

Отвечая на вопросы депутатов, директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков пояснил, что вопрос комфортного прохождения отопительного сезона зависит от нескольких составляющих. «Наша задача — произвести тепло и доставить его до дома, управляющей компании — распределить внутри домов, и последнее звено в этой цепочке — жители. Люди предпочитают открывать окна и переплачивать за услугу, чем поставить на отопительных приборах в квартире краны, регулирующие подачу тепла», — заметил Андрей Колмаков.

Как рассказал директор новосибирского филиала СГК, компания вырабатывает теплоэнергию и поставляет ее в многоквартирные дома по нормативам и СНиПам, утвержденным федеральным законодательством. «Я не хочу перебрасывать всю вину на управляющие компании, в чьей компетенции правильным образом настроить внутридомовые системы теплоснабжении. Но от позиции УК зависит, насколько комфортно будет жильцам. В тех домах, где существует домовая система регулирования тепла, жители не получают счета за повышенное потребление. Сибирская генерирующая компания готова оказывать управляющим компаниям помощь в этом вопросе и совместно отрабатывать весь процесс», — заверил Андрей Колмаков.

Выслушав руководителя генерирующей компании, депутаты посчитали, что четкого ответа на вопрос, как избежать повторения ситуации прошедшего отопительного сезона, не прозвучало. Председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам ЗС НСО Евгений Покровский предложил СГК выступить инициатором и собрать за одним столом все компании и организации, от которых зависит безаварийное прохождение отопительного сезона в Новосибирске. «Вы работаете в одной системе, найдите общий язык и решение проблемы. Объедините усилия, чтобы в будущем учесть ошибки и недостатки отопительного сезона 2018–2019 годов», — посоветовал Евгений Покровский. Депутаты постановили вернуться к этому вопросу через месяц, с тем чтобы получить исчерпывающую информацию о причинах проблем теплоснабжения и вариантов их решения.

Так же внимательно члены комитета по строительству рассмотрели итоги региональных программ стимулирования жилищного строительства и обеспечения жильем молодых семей в 2018 году.

Как следовало из докладов заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, программы в силу разных причин не выполняются на 10–15%, а по некоторым направлениям и больше.

Депутаты за сухими цифрами отчета сразу увидели людей, не получивших жилья, компенсаций, тех, кто не воспользовался другими возможностями, которые дают госпрограммы. Например, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Дмитрий Козловский отметил, что невыполнение программ даже на 5% означает, что определенная многодетная семья не получила жилье.

«Мы принимаем хорошие программы, которые должны улучшить жизнь людей, поддержать молодые семьи, федеральный и областной бюджеты выделяют для этих целей миллионы рублей, а деньги возвращаются в бюджет, потому что в силу каких-то организационных причин их не смогли освоить. Мы говорим, что нам не хватает средств для реализации программ, и при этом не можем освоить даже те, что уже есть.

Отчасти это происходит потому, что местные органы власти в районах занимают отстраненную, пассивную позицию. А кто как не они должны быть заинтересованы в улучшении жилищных условий молодых семей, закреплении кадров на селе. На заседании комитета депутаты обратились к заместителю губернатора Новосибирской области Сергею Сёмке, курирующему это направление, с предложением найти возможность обязать руководителей органов местного самоуправления нести персональную ответственность за выполнение госпрограмм», — подчеркнул Евгений Покровский.

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