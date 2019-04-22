Андрей Травников призвал усилить противопожарную профилактику в период майских праздников

В Новосибирской области уже практически во всех районах объявлено начало пожароопасного сезона. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании поручил развернуть масштабную информационную кампанию и усилить профилактическую работу на территориях региона.

Как отметил Андрей Травников, на территории большинства муниципалитетов установлено начало пожароопасного сезона, а впереди — праздничные выходные. В связи с этим, нужно активизировать все мероприятия, которые планировались и обсуждались на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, чаще всего причиной трагедий в пожароопасный период становится переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов. Например, такая ситуация сложилась 19-20 апреля в Забайкальском крае. В Новосибирской области за прошедшую неделю было зафиксировано 613 пожаров, большинство их которых — ландшафтные.

В течение всех предстоящих выходных на территории Новосибирской области будут проводиться усиленные патрулирования для выявления очагов природных возгораний, а также рейдовые мероприятия для обнаружения и пресечения случаев сжигания мусора и травы в частных домовладениях и приусадебных участках.

Как заявил губернатор региона, необходимо довести до каждого жителя информацию об опасности необдуманных действий во время отдыха. Чтобы каждый горожанин, который выезжает в выходные на природу и разводит огонь, чтобы каждый селянин, который до сих пор считает, что жечь сухую растительность безопасно, осознали угрозу трагедии.

Также Андрей Травников поручил изучить возможность внедрения практики привлечения к ответственности собственников и арендаторов сельхозземель, на которых происходят возгорания.

Стоит отметить, что с 22 апреля пожароопасный период введен на территориях Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского и Чановского районов. С 26 апреля — на территории Кыштовского и Северного районов.

По информации министерства природных ресурсов и экологии НСО, более 4 тыс человек и 2 тыс единиц техники в Новосибирской области уже приведены в готовность. Это силы и средства лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, а также органов местного самоуправления. На предупреждение и тушение лесных пожаров в регионе в предстоящем сезоне будет направлено более 115 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей.

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