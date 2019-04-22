По результатам декларационной кампании 2019 года в Новосибирской области наблюдается прирост суммы налогов подлежащих к возврату из бюджета на 719 млн рублей в 2018 году. Об этом 22 апреля на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил руководитель регионального управления ФНС России Алексей Легостаев.

С первого января в России стартовала декларационная компания 2019 года. Данное мероприятие в Новосибирской области демонстрирует не фискальную, а социальную направленность. По словам Алексея Легостаева, это связано с тем, что основная масса деклараций составляется физическими лицами с целью получения налоговых вычетов. «Из 234 тыс. деклараций, поступивших в налоговый орган в 2018 году 180 тыс. деклараций предоставлено исключительно с целью получения налоговых вычетов», — добавил он.

Общая сумма налогов, заявленная к возврату из бюджета, в 2018 году составила 6,4 млрд рублей. «Это почти в 5 раз превысило сумму налогов, подлежащих к уплате в бюджет, — отметил Алексей Легостаев. — Ежегодно мы наблюдаем прирост суммы налогов, подлежащих к возврату из бюджета. В частности, в 2018 году прирост составил 719 млн рублей (около 113% к уровню 2017 года)».

Алексей Легостаев указал, что в регионе наиболее популярными являются имущественные налоговые вычеты, связанные с приобретением жилья. В 2018 году таких деклараций поступило 147 тысяч. Также активно заявляются социальные налоговые вычеты, связанные с оплатой лечения, обучения и с приобретением дорогостоящих медикаментов. Таких деклараций в УФНС по Новосибирской области поступило более 66 тысяч.

По закону, не позднее 30 апреля 2019 года обязаны предоставить декларации те физлица, которые получали следующие виды доходов: от продажи недвижимого имущества, например, квартир, домов, семейных участков, находящихся в собственности не менее 5 лет. При продаже гаражей, транспортных средств, срок нахождения в собственности которых составлял менее 3 лет. При получении доходов при дарении недвижимого имущества, транспортных средств, акций, валют от физлиц, которые не являются близкими родственниками и прочее.

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