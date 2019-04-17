Россельхозбанк направил на проведение посевных работ в Новосибирской области более 2 млрд рублей

По итогам 1 квартала 2019 года Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонно-полевых работ в регионе более 2 млрд рублей. Из них 1, 6 млрд предоставлено в рамках льготного кредитования.

Основная часть кредитных средств, предоставленных Россельхозбанком на проведение посевной в регионе, получена аграриями Новосибирской области в рамках государственной программы льготного кредитования, реализуемой при поддержке министерства сельского хозяйства.

Так, средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитам, оформленным в новосибирском филиале Россельхозбанка, составила 3,45% годовых.

Традиционно наибольший объем средств на проведение сезонных работ был предоставлен клиентам банка из Новосибирского, Маслянинского, Искитимского и Краснозерского районов области. Причем, кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона.

Как отметил директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров, возможность привлечь заемные средства по льготной ставке не выше 5% годовых позволила многим аграриям не только решить текущие сезонные вопросы, связанные с приобретением семян и удобрений, но и реализовать планы по обновлению автопарка, приобретению необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, для проведения всего комплекса весенне-полевых работ региону необходимо 6,9 млрд рублей. Позитивным трендом выступает льготное кредитование, объемы которого Россельхозбанк активно наращивает с 2017 года. Благодаря комплексной государственной и кредитной поддержке агропредприятий, на сегодняшний день подготовка к почти завершена.

Стоит отметить, что при поддержке Россельхозбанка аграрии области приобретают оригинальные и элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы и запасные части для сельскохозяйственной техники. Доля банка на рынке кредитования сезонных работ в регионе составляет 93%.

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