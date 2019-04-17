В Новосибирской области продукты подорожали почти на 3%

Минимальный набор продуктов подорожал на 2,91% в Новосибирской области за 3 месяца 2019 года. Об этом 17 апреля сообщили в Новосибирскстате.

По информации регионального статистического ведомства, минимальный набор продуктов подорожал на 164 рубля (4,93%) по сравнению с декабрем 2018 года.

Отметим, что в минимальный набор продуктов в России входят хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты, сахар, конфеты, печенье, говядина, баранина, свинина, мясо птицы, свежая рыба, сельдь, молоко, кефир, сметана, масло, творог, сыр, соль, чай, специи, маргарин и растительное масло.

Ранее Новосибирскстат рассказал, как в регионе менялись цены на моторное топливо в марте. Специалисты наблюдали динамику потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 18 марта 2019 года по 25 марта 2019 года.

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