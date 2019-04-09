Кузбасс стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области провел совещание с руководителями предприятий – потенциальными участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, с 2019 года Кузбасс включен в перечень участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», разработанного в рамках выполнения указа президента Владимира Путина. Главной целью нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.

Как отметил начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Денис Шамгунов, принять участие в программе могут предприятия чей размер ежегодной выручки, начиная с 2017 года составляет от 400 млн до 30 млрд рублей, кроме того их хозяйственная деятельность должна соответствовать четырем базовым несырьевым отраслям экономики — «сельское хозяйство», «обрабатывающая промышленность», «строительство», «транспортировка и хранение», а доля иностранного капитала в уставном капитале не превышать 25 %.

По словам начальника департамента, для участников проекта будет действовать ряд мер поддержки, в том числе льготное кредитование Фонда развития промышленности РФ и помощь экспертов Федерального центра компетенций при внедрении лучших практик бережливого производства.

Руководители также смогут пройти обучение по программе повышения квалификации управленческих кадров «Лидеры производительности». Знаниями и опытом с ними поделятся преподаватели ведущих российских и зарубежных образовательных организаций, практики и успешные предприниматели. Обучение предполагает стажировки на образцовых предприятиях (в том числе за рубежом) и разработку группового проекта, направленного на повышение производительности труда на предприятии.

Уже в мае 2019 года 15 представителей Кузбасса приступят к обучению. На сегодняшний день в реализации нацпроекта участвуют 36 регионов. До 2024 года проект будет реализован во всех субъектах РФ.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что 41,2 млн рублей в 2019 году выделили Алтайскому краю на профессиональное обучение и повышение квалификации работников предприятий в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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