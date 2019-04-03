Депутаты Совета депутатов Новосибирска в ходе прошедшего 28 марта заседания комиссии по городскому хозяйству проконтролировали вопрос избыточного отопления квартир в многоквартирных домах и переплат за тепловую энергию.

«Новосибирцы жаловались на серьезное превышение температуры в жилых помещениях. Жители обозначают эту проблему так, что, говоря простым языком, форточки постоянно открыты, а к батареям невозможно прикоснуться всю зиму. Потом им приходят квитанции об оплате с достаточно серьезными суммами. Жители задают вопросы депутатам, почему это происходит», — обозначил проблему председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Температура теплоносителя, который поступает из ТЭЦ в многоквартирные дома, регулируется в зависимости от температуры воздуха. При температуре выше 5 градусов Цельсия в трубы поступает пар с температурой 75 градусов. Если температура ниже 5 градусов, то сотрудники ТЭЦ увеличивают температуру теплоносителя.

Работники ТЭЦ действуют в рамках правил, которые продиктованы СНиПами. Кроме того, теплоноситель невозможно нагреть выше определенной температуры.

«В соответствии со СНиПами мы нагреваем батареи максимум до 95 градусов, выше температура быть не должна. Эти цифры выдуманы не из головы, все обусловлено физическими параметрами теплоносителя и материалов теплосетей, а также соображениями безопасности. Мы все понимаем, что при прорыве это серьезный кипяток — будь то хоть 90 градусов, хоть 70 или 60. А с другой стороны, это физика: батарею хоть докрасна разогрей, она больше тепла не отдаст. Поэтому греть ее сильнее необходимости нет, — пояснил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Существенный вопрос, который возникает из всего этого, это наш известный на протяжении многих лет «мартовский вопрос», когда приходят счета за перерасчет. Об этом мы говорим тоже несколько лет. Этот момент регулируется на региональном уровне. Расчет может производиться двумя способами: либо по схеме 1/12, либо по приборам. Энергетики всегда говорили, что правильнее, вероятно, второй способ — всем понятно и просто. Зимой будет больше, летом не будет ничего. Мы неоднократно предлагали Законодательному собранию области пересмотреть это и выйти с этим предложением на правительство, которое должно принять соответствующее постановление».

В настоящий момент в Новосибирской области расчет производится по среднемесячным показаниям приборов. Плата вычисляется из среднемесячного потребления тепловой энергии за прошлый год. В том числе размер оплаты коммунальной услуги при равномерном порядке платежей производится исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии за предыдущий год.

Квитанции в 2018 году включали в себя суммы, полученные из расчетов среднемесячного потребления тепловой энергии 2017 года. 2018 год оказался более холодным в сравнении с 2017-м — средние температуры в отопительный период в 2018 году были –6,7 градуса, а отопительный период длился 244 дня. В 2017 году средняя температура составляла –5,1 градуса, отопительный период длился 235 дней. Большая продолжительность сезона и низкая температура привели к тому, что плата за теплоэнергию в 2018 году оказалась больше, чем в 2017 году. Об этом на заседании комиссии рассказал заместитель директора филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Александр Беленький.

Руководство СГК также утверждает, что ТЭЦ Новосибирска выдает температуру в строгом соответствии с нормативами. Исходя из этой позиции, ответственность за высокие температуры в квартирах лежат на управляющих компаниях, которые и обеспечивают поступление тепла в дома. Похожая позиция и у мэрии Новосибирска.

«Эксплуатация тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей тепловой энергии, осуществляется его персоналом, то есть УК и ТСЖ, энергоснабжающей организацией», — пояснил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска — председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Александр Белоусов.

При подготовке к отопительному сезону управляющие компании получают от СГК приблизительные данные по предполагаемой температуре теплоносителя. В соответствии с этим, в местах соединения городской теплосети с многоквартирным домом работники УК ставят специальные конусы, которые пропускают определенное количество теплоносителя. В некоторых домах конус — это единственный регулятор поступления теплоносителя, а значит, и температуры. Изменить поток тепловой энергии можно только с заменой конуса, что проблематично.

«Перед тем как войти в отопительный сезон, нам дают расчеты диаметров конусов. Мы их и устанавливаем. В дальнейшем, когда происходит изменение температуры внутри помещений, мы меняем эти диаметры, — пояснил первый заместитель директора УК «Спас-дом» Андрей Харланов. — Там, где температуру подачи можно регулировать через систему манипулирования, у нас таких проблем нет. Там, где мы с собственником можем договориться, мы устанавливаем эти системы».

«Я правильно понимаю, что это проблема взаимодействия СГК с УК?» — поставил вопрос ребром Игорь Кудин. «Это и взаимодействие», — ответил Андрей Харланов. «Ну тогда это просто плохо. Раз вы не можете выстроить взаимодействие, а люди страдают и переплачивают», — резюмировал депутат.

«Когда к нам обращаются с такими жалобами, мы реагируем достаточно оперативно, обращаемся по вопросу изменения диаметров конусов», — парировал Андрей Харланов. Также он предложил перейти с оплаты по среднемесячным показателям на схему с использованием нормативов. В таком случае жители будут выигрывать на перерасчетах, несмотря на то, что ежемесячная плата увеличится.

Кроме того, на комиссии прозвучало мнение, что проблема с перегревами квартир вызвана некачественным оборудованием, через которое теплоноситель поступает в теплосистему дома. Нередко в домах оборудование настолько старое, что при попытке как-то ограничить поступление теплоносителя оно выходит из строя. Обеспечить дом необходимым оборудованием можно только за счет собственников МКД и только при их согласии, но не все жители готовы переплачивать за новое оборудование.

Согласно решению комиссии по городскому хозяйству, СГК должна «рассмотреть возможность организации оперативной службы по рассмотрению обращений жителей, связанных с вопросами превышения нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов, в целях обеспечения оперативного реагирования».

В то же время департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска должен рассмотреть возможность проведения работы с управляющими организациями для выработки алгоритма действий в случае превышения нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов города.

Также департамент должен проинформировать жителей города Новосибирска о мерах, принимаемых в случае превышения нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных домов города в целях регулирования подачи тепла.

При необходимости Совет депутатов вернется к рассмотрению этого вопроса.

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