В конце февраля на сцене НОВАТа прошла торжественная церемония передачи символа Года Театра от Дальневосточного федерального округа — Сибирскому федеральному.
Новосибирск принял театральную эстафету от бурятского театра кукол «Ульгэр», который привёз в регион три спектакля. На большой сцене вел церемонию Николай Цискаридзе. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец передала губернатору Новосибирской области Андрею Травникову символ Года Театра. После завершения торжественной церемонии гостям был представлен балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича.