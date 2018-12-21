Компания «Сибмонтажспецстрой» (СМСС) объявила о старте продаж сразу в двух строящихся комплексах в районе набережной Новосибирска. Жилой комплекс «Гранит» и комплекс ApartRiver расположены недалеко от станции метро «Речной вокзал». «Континент Сибирь» узнал обо всех достоинствах жизни у реки в центре города.

В чем уникальность?

Как рассказал корреспонденту «КС» гендиректор компании «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов, оба комплекса можно считать уникальными по ряду причин. В первую очередь, благодаря окружению здесь каждая квартира становится смотровой площадкой города. Окна в пол и витражное остекление лоджий позволяют наслаждаться видами реки Оби, городом, набережной в любой момент.

С точки зрения архитектуры, оба здания очень хорошо впишутся в окружение и станут дополнением соседей — гостиничного комплекса RiverPark и набережной. Огромный плюс в соседстве с водой — рядом с комплексом будет пирс, где желающие смогут оставлять свои небольшие лодки и скутеры. А для тех, кто предпочитает спокойную прогулку на берегу, в жилом комплексе планируется строительство навеса, который позволит гулять над рекой.

Само обустройство новых домов планируется уже в традиционном для компании «Сибмонтажспецстрой» формате — холлы зданий по последним тенденциям моды, дизайнерские лифты, а в цокольном этаже — колясочные и кладовые. Еще ниже предполагается подземная парковка, которая будет связана с домом при помощи лифта. Это очень удобно, поскольку позволяет серьезно экономить время. Традиционно СМСС не скупится на ландшафтный дизайн придомовой территории, домовое и уличное освещение.

ЖК «ApartRiver» 1 of 8

Удобства в инфраструктуре

Уже на стадии проектирования оба комплекса были достаточно серьезно проработаны с точки зрения необходимой инфраструктуры. Например, на первом этаже ЖК «Гранит» предполагается обустройство магазина шаговой доступности, а также детского клуба. Рядом с комплексами работают хороший ресторан и SPA-центр.

Комплекс ApartRiver располагает в основном одно- и двухкомнатными апартаментами. Однако вертикальные конструкции здания очень гибкие, поэтому покупатели могут объединить две или три квартиры. В целом система позволяет объединить до 700 квадратных метров, то есть полностью этаж. По словам Павлова, среди покупателей уже есть спрос на подобное предложение. Жилой комплекс «Гранит» предлагает более просторные квартиры — здесь с 11-го по 25-й этаж также открывается вид на реку.

ЖК «Гранит» 1 of 7

Каков спрос?

Как отмечают в компании СМСС, сегодня люди очень аккуратно относятся к долгосрочным инвестициям, поэтому предпочитают покупать строящиеся квартиры в уже почти готовых домах. Впрочем, в покупке жилья есть одно очень важное преимущество — достаточно привлекательная цена за квадратный метр в размере от 64 до 80 тысяч рублей.

Что будет дополнительно?

Всем покупателям предлагается авторский дизайн их будущей квартиры, варианты расстановки мебели и даже развешивания штор. Уже традиционно тем, кто приобретает большие квартиры на стадии строительства, паркинг обойдется с дисконтом 30 процентов.*

Транспортной логистике комплекса также уделяется самое пристальное внимание. В настоящее время проходит обсуждение возможности расширения улицы Обской до двух полос в каждую сторону, а также ее пешеходной части. Кроме этого, застройщик предполагает установить светофорный объект при выезде на улицу Большевистскую и заняться проектированием реконструкции третьей очереди набережной Оби.

Группа компаний «Сибмонтажспецстрой» — одна из крупнейших строительных организаций Новосибирска — появилась в середине нулевых. К настоящему времени застройщик сдал порядка 25 домов в разных частях города, еще столько же планируется к реализации в ближайшие годы. В структуре СМСС также функционируют компании, занимающиеся продажей собственной недвижимости и управлением уже построенными домами.

ЖК «Гранит» Проектная декларация на сайте жк-гранит.рф ЖК «ApartRiver» Проектная декларация на сайте apart-river.ru отдел продаж: ул. Романова, 55, 2-й этаж

консультационный центр: ул. Добролюбова, 1 стр

e-mail: nsmss@mail.ru

тел.: 8 (383) 209–28–44, 8 983–120–40–00.

*Подробности акции уточняйте в отделе продаж «СМСС».



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