На ХI Рождественском аукционе «Живи» в Новосибирске было собрано 8,3 млн рублей

Аукцион стал центральным событием Рождественского благотворительного вечера «Живи», организованного генеральным директором АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрием Терешковым и президентом РАТМ Холдинга Эдуардом Тараном при содействии Премьер-клуба и Российского Делового Клуба.

Напомним, смыслообразующий принцип аукциона — «Дети – детям». Основными лотами являются произведения юных художников из творческой студии «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой. Стоимость их картин благотворители оценили в сумму от 50 000 до 350 000 рублей. Самой дорогой стала «Сова» выпускницы «Зазеркалья» Анны Горбач, которую она нарисовала в 12 лет. Начиная с первого аукциона, за ее работы выручили 2,75 млн рублей.

Стремление помогать поддерживают представители власти. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, присутствовавший на Рождественском вечере «Живи», отметил его «особый оттенок» на фоне других предновогодних мероприятий. «Чтобы заниматься благотворительностью — выполнять миссию — иначе не скажешь, надо иметь чуткий душевный настрой, желаю вам не терять его. Сибиряки и, в частности, новосибирцы не привыкли бросать в беде тех, кому трудно в данную минуту», — пояснил мэр города.

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова собравшихся приветствовал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Государственные деятели предоставили для аукциона специальные лоты: Анатолий Локоть — мяч с автографами футболистов-членов сборной России по мини-футболу, завоевавшей «серебро» на третьих юношеских летних Олимпийских играх в Буэнос-Айресе; Андрей Травников — мяч с матча Англия – Панама группового этапа Чемпионата мира по футболу, состоявшегося в России летом уходящего года; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло — коллекцию гербов регионов СФО, нанесенных на пластины из ювелирно-поделочных камней.

За все благотворительные аукционы, включая международные, собрано около 90 млн рублей. На эти деньги оказали помощь 120 детям из Новосибирской области; открыт специализированный восстановительный бокс «Чистая палата» для пациентов детского онкогематологического центра на базе ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ», с 2012 года онкоцентр находится под патронатом Благотворительного фонда «Живи». Фонд оплачивает детям с онкологией процедуру типирования (поиск родственного донора костного мозга), а также дорогостоящие лекарства и транспортные расходы (перелеты к месту лечения); финансирует определение уровня остаточной болезни (проведение анализов), доставку образцов крови в Областную детскую больницу № 1 Екатеринбурга; приобретает медоборудование для детского онкоцентра — в настоящее время закупает аппарат ЭКГ, фармацевтические холодильники и расходные материалы к инфузионным системам.

Учредителями Благотворительного фонда «Живи» в Новосибирске являются Эдуард Таран и Дмитрий Терешков.

«Мы одними из первых в городе заявили о себе, работали с федеральными фондами, но затем поняли, что деньги, вырученные в Новосибирске, должны быть направлены на лечение новосибирских детей, — вспоминает начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, стоявшая у истоков создания проекта «Живи». — Для достижения долгосрочных результатов зарегистрировали свой фонд, сотрудники которого готовы отчитаться за каждый рубль, перечисленный участниками аукциона на счет «Живи»».

Как полагает Эдуард Таран, задача Благотворительного фонда — обеспечивать адресную поддержку в рамках решения проблем конкретных целевых групп, а также осуществлять программную деятельность в соответствии с выбранным профилем. «В 2017 году мы объявили о расширении границ благотворительности, начали помогать всем пациентам с онкозаболеваниями, проходящими лечение на базе детского онкоцентра в Краснообске. Со следующего года намерены сотрудничать с детским отделением еще одной клиники, переговоры с ней находятся в завершающей стадии», — сообщил Эдуард Таран.

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