Что происходит с культурной сферой Новосибирской области?

Последние месяцы Новосибирск сотрясали новости о смене руководства филармонии, «Красного факела», «Старого дома», «Первого театра» и других участников культурной жизни региона. Что вообще происходит и к чему это приведет?

Перед обсуждением вопроса «о кадровых назначениях» в сфере культуры в Новосибирской области необходимо «подразделить» нашу творческую общественность на два направления управления культурой — как принято выражаться в этой очень особой и высокой среде, амплуа. Первая профессиональная стезя — это «управленец от культуры». Раньше эту когорту называли «импресарио» или «антрепренер», что более правильно. Позже я объясню, почему.

Вторая — это, собственно говоря, их величество художники. Режиссеры, сценаристы, актеры и другие творческие деятели, без которых немыслимо создание столь сложного произведения, как спектакль.

И как бы кто из этих интереснейших людей ни обижался, но только две фигуры нельзя упоминать во множественном числе. Мы можем говорить «актеры», но ни один культурный человек не скажет «режиссеры» и не произнесет «директора театров». Может, поэтому «импресарио» никто никогда не озвучит во множественном числе.

Не может быть «Союза художников», а может быть только Художник. Ни один хоть мало-мальски затронутый культурой человек даже мысленно не включит в какой-нибудь «союз» Казимира Малевича и Виктора Попкова.

Сегодня нет особой трагедии в «культурно-кадровой сфере» Новосибирской области. Многое движется давно проторенными путями и методами.

Давным-давно уже все смены и так называемые «новые назначения» директоров театров происходят сугубо административным путем. А здесь безраздельно главенствуют принципы линейного лоббизма и «близости к телу». Но главное-то не в этом. Не в способах. Главное, чтобы приходили руководители, способные подхватить и развить традиции Новосибирска как театральной столицы. Главное — чтобы в решениях преобладала реальная культурная, а не административная стратегия, оценка подвижнического антрепренерского потенциала того или иного руководителя.

А кто, кроме реального антрепренера (директора театра) сможет организовать и преподнести городу, его жителям максимально широкую гамму творческих эмоций, глубину видения и художественного опосредования былой и нынешней реальности? Кто?

И здесь очень нужно понимание, что импресарио — это глубоко профессиональная, творческая, предпринимательская и, если хотите, авантюристская планида. Смелая и рискованная участь.

И если произошла и дальше происходит смена поколений управленческих кадров в Новосибирской области, то мы все, кто живет новосибирской театральной средой, должны вспомнить грандиозные события, сотрясавшие новосибирские сцены в последние годы. Игорь Зеленский, руководящий балетной труппой НОВАТа, очень трудным и дорогим путем доставшийся нашему городу. Какие события, какие актеры посетили нас во время его правления! И дело не только в большом творческом таланте и огромных международных связях, личных отношениях с великими мировыми культурными деятелями, которые за время его руководства балетной труппой побывали с гастролями в Новосибирске. Игорь никогда не отставал от меня с просьбами о финансовой поддержке общежития театра, поиске дополнительных возможностей для поощрения лучших артистов. Он «выбил» из меня грант, благодаря которому труппа нашего новосибирского театра неделю гастролировала в Париже с оглушительным успехом. Таких толп страждущих заполучить лишний билетик на ступеньках Театра Шатле Париж давно не видел. А прожил Зеленский с семьей все эти годы в коммуналке, находившейся на темной стороне оперного.

Можно по-разному относиться к Владимиру Кехману, бывшему директору Новосибирского театра оперы и балета, которого я знаю более 20 лет. У меня к нему накопилось много претензий морального плана. Но во время его руководства театром хотя бы была «движуха», пусть и активно выходящая за разные правотворческие грани. Но были интересные поводы, события, премьеры.

А кто сегодня вспомнит Сергея Дягилева? Давайте поспрашиваем людей на улицах Новосибирска. А ведь это создатель глобального имиджа русского балета в Европе. «Русские сезоны» — это великий хит на все времена. А теперь зададим людям вопрос, кто им больше известен — Дягилев или Шанель? Кто победит? Конечно, вторая фамилия. Но между тем, именно Дягилев создал и раскрутил бренд «Шанель», являясь за все годы царствования Коко ее крупнейшим заказчиком костюмов для своих балетных постановок.

А история «Императорских театров», движимая реальными антрепренерами на протяжении нескольких столетий?

Что мешает сегодня Сибирскому федеральному округу воспроизводить и развивать механизм, подобный этому? Великолепные труппы новосибирских, красноярских, томских, алтайских, омских театров. Каждая по отдельности — не сплошная череда творческих откровений, но у каждого из ведущих театров есть минимум два шедевра. И вот они бьются между собой в Москве на подмостках «Золотой Маски».

Когда-то за счет консолидированных творческих и материальных возможностей создавались несколько суперспектаклей, которые затем гастролировали по стране. У нас, к сожалению, не так много «не опальных», но актуальных театральных творцов. Если нашелся бы настоящий подвижник, наша культурная сибирская среда заиграла бы новыми красками.

Скажу честно и прямо: я в определенном смысле избалован, я привык ощущать себя жителем культурной столицы. Я был очень рад этому и гордился этим. Будем же надеяться, что продолжится эта многолетняя эстафета, и люди, которые сегодня взялись за управление нашими театрами, смогут не остаться просто «директорами» при кабинетах и приемных.

Последним, кто активно стучался в мою дверь и двери моих соратников-бизнесменов с просьбами помочь труппе, поддержать гастроли (причем не вообще, а конкретно — например, купить фонарь для рампы), был Кулябин. Да и тот теперь далече. И конечно, многоуважаемый Сергей Афанасьев.

Знаете, для одного из самых авторитетных театров Сибири я из своего личного кармана покупаю реквизит для премьерного спектакля. Но не в этом главная «фишка». Она в том, что просит меня об этом не директор театра, не министр культуры одной из сибирских областей, а инициативная группа актеров театра. А «шефы» сидят смирно и боятся, «как бы чего ни случилось».

Все страны и все регионы бьются за право организации различных чемпионатов, форумов, олимпиад. Они понимают, что надо «драться» за имидж, известность региона. А мы, если продолжится секвестирование раскрученных культурных событий Сибири, в частности, репинского фестиваля, можем лишиться и этого, последнего «тяжеловесного» и яркого для Сибири, страны и всего культурного мира, события. Я много лет дружу с Вадимом Репиным и хорошо знаю «внутреннюю кухню» этого грандиозного мероприятия. И понимаю, насколько несопоставимы по своим последствиям урезаемые крохи и, возможно, вызванные этим потери от резкого снижения общего уровня фестиваля. Поэтому в этой ситуации критически важно сохранить Транссибирский Арт-Фестиваль, хотя бы на том уровне, на котором он проходил в последние годы.