Ресторанный холдинг «Росинтер», который управляет британской сетью кофеен Costa Coffee на территории России, объявил о партнерстве с МТС. В рамках сотрудничества двух компаний предполагается запуск кофеен сети Costa Coffee в салонах связи МТС.

Проект носит пилотный характер. Первая кофейня Costa Coffee в рамках описанной схемы сотрудничества открыта в московском салоне связи МТС на Малой Дмитровке. Со временем подобная схема коллаборации может применяться и в сибирских салонах связи МТС.

«На основе геоаналитики мы выделили перечень салонов с высоким трафиком в утренниие часы, проанализировали загруженность заведений общественного питания, которые встречаются по пути следования основных пешеходных маршрутов, и приняли решение об открытии кофейни Costa Coffee в одном из наших салонов, — отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев. — По подсчетам специалистов МТС открытие кофейни увеличит покупательский трафик в салоне на 20-25%, а также значительно повысит уровень комфорта при покупке гаджетов или подключении цифровых сервисов. Решение о местоположении и количестве салонов, которые будут работать совместно с мировым кофейным брендом, мы примем по итогам пилотного проекта».

«Кофейни — один из стабильно растущих сегментов ресторанного рынка. При этом смена формата потребления в пользу более быстрого и демократичного сервиса, заставляет операторов искать новые решения под запросы потребителей. В рассматриваемом случае, эффект от сотрудничества для «Росинтера» – более глубокое проникновение бренда за счет размещения кофеен в розничной сети крупнейшего в России мобильного оператора», — отметил президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Сергей Зайцев.

Напомним, что о желании вывести Costa Coffee в СФО ресторатор заявлял в интервью «Континенту Сибирь» еще в 2015 году. В апреле 2018 года в ходе визита в Новосибирск Сергей Зайцев подтвердил, что компания не отказалась от своих планов, но точные сроки запуска первых кофеен под этим брендом в регионе пока не определены. Однако о коллаборации с сотовыми операторами тогда речь не шла.

Интересно, что по данным Telecom Daily аналогичный проект с сетью кофеен Costa Coffee одновременно реализует и «Вымпелком».

Стоит отметить, что «Росинтер» развивает бренд Costa Coffee с 2008 года в рамках договора коммерческой концессии. На текущий момент в портфеле «Росинтер» 35 кофеен на территории России.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу телекоммуникационного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.