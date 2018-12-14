Новосибирцы тратят больше всех в России на сотовую связь

В Новосибирске оказался самый высокий средний онлайн-платёж за мобильную связь среди городов-миллионников — 475 рублей. За год он вырос более чем в 2 раза.

Аналитики Яндекс.Денег изучили расходы пользователей на повседневные услуги — мобильную связь, домашний интернет и платное телевидение. Оказалось, что средний чек новосибирцев за сотовую связь больше, чем в целом по стране — 289 рублей. А меньше всего в среднем за раз на мобильную связь тратят жители Уфы – 172 рубля.

А вот на интернет и ТВ жители Новосибирска тратят меньше других россиян. Средний онлайн-платёж новосибирцев за доступ к сети за год увеличился примерно на 20% — до 382 рублей. Несмотря на рост, это самый низкий показатель среди городов России. В целом по стране он составляет 538 рублей. А самый большой средний чек за домашний интернет получился в Красноярске. Его сумма перевалила за 860 рублей.

Кроме того, средний чек новосибирцев за платное телевидение и онлайн-кинотеатры уменьшился за год примерно в 1,7 раза до 751 рубля. Это самый низкий показатель среди городов России. В целом по стране сумма составляет порядка 1 тыс. рублей. Больше всего на платное телевидение и онлайн-кинотеатры тратят в среднем за раз жители Перми — 1291 рубль.

Для сравнения аналитики взяли платежи пользователей из городов-миллионников за январь — октябрь 2018 года и за такой же период годом ранее. Люди оплачивали услуги на сайте и в приложении Яндекс.Денег. Учитывались также платежи россиян через Яндекс.Кассу на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что руководитель департамента информатизации Новосибирской области Анатолий Дюбанов сообщил, что на развитие сотовой связи в сельских районах в 2018-2019 годах будет дополнительно выделено 89 млн. рублей.

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