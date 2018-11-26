26 ноября новосибирские кардиологи из НИИ клиника им. Мешалкина приступили к доклиническим испытаниям первого отечественного дискового насоса, который позволяет значительно увеличить продолжительность работы искусственного сердца, сообщили в ТАСС. Испытания будут проводиться на карликовых свиньях – минипигах.
«На сегодняшний момент мы начали проводить испытания искусственного сердца с первым дисковым насосом отечественного производства на лабораторных животных — на минипигах. Шестичасовое наблюдение за животными показало, что у этого устройства есть будущее: насос не разрушает кровь, он работает экономично, с хорошей производительностью. В течение шести часов нет образования тромбов», — сообщила специалист по связям с общественностью клиники Дарья Семенюта.
Новосибирские специалисты создали первый отечественный дисковый насос для искусственного сердца в начале 2018 года. Одним из преимуществ такого импортозамещения является низкая стоимость. Европейские аналоги стоят около 9,8 млн. рублей. Примерная цена насоса, разработанного в клинике им. Мешалкина — 2-3 млн. рублей. В апреле 2018 года закончились стендовые испытания насоса. После проведения доклинических испытаний устройство планируется применять в трансплантологии.
Разработанный насос позволит в будущем снизить риск контакта крови с его деталями, а также увеличить время работы искусственного сердца, которое сейчас составляет не более 9 часов. По мнению разработчиков, человек сможет прожить до 30 лет с искусственным сердцем, которое разработали в клинике им. Мешалкина.