Депутаты городского совета Новосибирска обратили внимание на зарплату муниципальных служащих и бюджетных работников. Вопрос, касающийся ее индексации, парламентарии адресовали начальнику департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александру Веселкову в ходе заседания комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству 26 ноября.

Во время заседания комиссии Александр Веселков представил проект бюджета на 2019 год. Председатель комиссии Игорь Салов спросил, осуществляется ли ежегодная индексация зарплат муниципальных служащих и бюджетных работников, которая прописана в трудовом кодексе РФ.

«В соответствии со ст. 134 трудового кодекса, и в соответствии с уставом совета депутатов Новосибирска необходима ежегодная индексация размера заработной платы для работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Мы с вами говорим о муниципальных служащих. Это сотрудники двух департаментов и муниципальных учреждений, которые находятся под их контролем. Скажите, происходила ли с 2014 года хотя бы одна индексация?» — поинтересовался Игорь Салов. «Она произошла в 2018 году», — ответил Александр Веселков.

Проект бюджета ежегодно рассматривается на сессии городского совета, перед этим проходит его рассмотрение на профильных комиссиях. Бюджет принимается после согласования со стороны городского совета. Информация о том, куда будут направляться средства в городе, всегда была в распоряжении депутатов нынешнего созыва. Также парламентарии всегда могли соглашаться или не соглашаться с проектом бюджета.

«А вы в курсе, что с нашей точки зрения это грубейшее нарушение федерального закона, и с 2014 года, по мнению специалистов департамента стратегического планирования, у нас стоимость продуктовой корзины или, предположим, показатель инфляции повысились на 30 процентов, – заявил Игорь Салов – По сути мы с вами вместе подписались под решениями, которые так или иначе снизили реальные доходы жителей города Новосибирска, за которых мы с вами отвечаем. То есть их номинальные доходы увеличились, мы один раз им на 4% подняли зарплату, а реальные доходы снизились тем более значительно»

Александр Веселков парировал тем, что подобная ситуация наблюдается на всех уровнях власти, и ни в одном из них зарплата не повышалась за обозначенный период.

«Я как житель города Новосибирска, безусловно, разделяю вашу озабоченность, но как начальник департамента финансов, я руководствуюсь не только трудовым кодексом, но и бюджетным и налоговым, и позволю на вашу ремарку сказать, что повышение заработной платы не производились ни на уровне федерации, ни на уровне субъекта федерации. Здесь, чтобы рассматривать этот вопрос, надо руководствоваться двумя принципами — принципом соотнесённости и принципом бюджетной возможности, – заявил Александр Веселков. – Дефицит бюджета города за 9 месяцев составил 481 млн рублей. Нам то не жалко, были бы возможности».

В этот раз, после обсуждения индексации заработной платы муниципальным служащим члены комиссии проголосовали за проект бюджета в целом, без каких-либо поправок, а также рекомендовали его принятие в первом чтении. Ранее проект бюджета также одобрили на комиссии по городскому хозяйству.

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