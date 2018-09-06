1 Межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проинформировал автовладельцев о том, что государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны.

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги».

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у автовладельца есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг:

сокращаются сроки предоставления услуг;

уменьшаются финансовые издержки: размеры государственной пошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 (т.е. скидка 30%) в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации;

ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

снижаются коррупционные риски;

снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Таким образом, автовладельцам рекомендуется активнее использовать ресурсы единого портала государственных услуг.

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