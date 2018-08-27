Сегодня на VI Международном форуме технологического развития и выставке «Технопром» впервые подписано соглашение между ПАО «Вымпелком», известного по бренду «Билайн», и Сибирским отделением РАН.

СО РАН и ПАО «Вымпелком» подписали соглашение о сотрудничестве в первый день работы форума «Технопром». Стороны будут развивать сотрудничество по двум основным направлениям — технологических разработок и профильного образования. Все это предполагается делать в контексте работы над проектом «Академгородок 2.0».

«Компания станет партнером Сибирского отделения РАН и институтов под его эгидой в реализации ряда проектов по созданию научной и коммуникационной инфраструктуры — в частности, Сибирского центра высокопроизводительных вычислений, хранения и обработки данных (СНЦ ВВОД). Стороны договорились об организации совместных исследований по вопросам цифровой экономики, социальных процессов, этики и механизмов использования персональных данных, а также о разработке новых аппаратных архитектур для высокопроизводительных вычислений и интеллектуальных решений — в том числе по заказам или в интересах клиентов «Вымпелкома». Документ предусматривает организацию пилотных площадок по тестированию перспективных технологий (4G+, 5G, NB-IoT и т.д.) в рамках программы «Академгородок 2.0», — уточнило детали подписанного документа издание СО РАН «Наука в Сибири».

Соглашение, кроме того, подразумевает создание образовательных программ для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов на базе НГУ и институтов СО РАН, в том числе по задачам «Вымпелкома» и с использованием его инфраструктуры. В планах ПАО — открыть в Академгородке постоянно действующее подразделение по исследованиям и разработкам.

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