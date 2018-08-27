Альфа-Банк совместно с «Газпромнефть-Аэро», оператором авиатопливного бизнеса «Газпромнефти», и S7 Airlines, запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

В основе сервиса лежат смарт-контракты для оплаты авиатоплива (Aviation fuel smart contracts — AFSC), работающие на блокчейн-платформе HyperLedger. Через систему AFSC авиакомпания передает поставщику информацию о заправке нужного рейса, согласовывает предварительный объем топлива и его цену. Эти данные используются для назначения технического задания водителю топливозаправщика в аэропорту.

Далее командир воздушного судна в системе запрашивает у оператора необходимый объем топлива, после чего онлайн-заявка направляется в банк авиакомпании для резервирования нужной суммы на счете перевозчика. Моментальное подтверждение из банка дает старт заправке. После выполнения услуги средства списываются, а в коммерческие службы поставщика топлива и авиаперевозчика передается информация о закрытии заявки на заправку и отчетные документы. Новая технология многократно повышает скорость финансовых операций и кратно сокращает трудозатраты персонала авиакомпании и поставщика.

«Этот проект стал важным этапом развития блокчейн-платформы Альфа-Банка. Мы видим огромный потенциал в технологии смарт-контрактов — с их помощью мы способны эффективно решать задачи, чрезвычайно сложные для традиционных банков, и обеспечить максимально выгодное и быстрое обслуживание наших клиентов», — отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Газпромнефть-Аэро», как отраслевой лидер, не только выступает проводником международных стандартов IATA* по авиатопливному обеспечению в России, но и активно внедряет лучшие мировые практики и инновационные решения, направленные на повышение эффективности бизнеса. Использование этой технологии во взаиморасчетах авиакомпаний и топливных операторов даст новый импульс развитию всей авиационной отрасли», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

«Как технологический лидер отрасли S7 Airlines анализирует и при достаточной обоснованности внедряет перспективные технологии, в том числе блокчейн. Мы первыми начали использовать смарт-контракты для проведения сделок-аккредитивов. После этого разработали блокчейн-платформу для автоматизаций торговых операций между несколькими контрагентами и запустили на ней сервис для взаиморасчетов с агентами, осуществляющими продажу авиабилетов. Наш очередной шаг — сервис для автоматизации расчетов за топливообеспечение. Это автоматизированная торговая операция между тремя сторонами: банком, авиакомпанией и топливозаправщиком. По факту заправки самолета по предустановленным правилам осуществляется сверка и списание средств. Технология позволяет повысить прозрачность взаиморасчетов, отказаться от рядя ручных операций и ускорить процессы», — говорит Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group.

Презентация первой заправки регулярного рейса S7 Airlines с использованием новой технологии состоялась 24 августа в международном аэропорту Толмачево (г. Новосибирск), где расположен ТЗК «Газпромнефть-Аэро». В мероприятии приняли участие представители IATA, Федерального агентства воздушного транспорта и 11 авиатопливных операторов и авиакомпаний из России, Китая, Вьетнама, Японии, Сербии и других стран.

*IATA — Международная ассоциация воздушного транспорта, неправительственная профессиональная организация. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Европейский центр — в Женеве (Швейцария). IATA имеет 117 представительств по всему миру. Членами IATA являются 265 авиакомпаний, которые осуществляют 83% всех международных рейсов. Ассоциация выступает координатором и представителем интересов авиатранспортной отрасли в таких областях как обеспечение безопасности полетов, производство полетов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность, авиатопливное обеспечение, разработка международных стандартов совместно с ИКАО и т. д.

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