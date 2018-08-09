Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и глава Кузбасса Сергей Цивилев посетили Таштагольский район. Сообщается, что рабочая группа облетела на вертолете несколько населенных пунктов, открыла подъемник в новом секторе В и провела совещание под открытым небом.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, побывав на горнолыжном комплексе, подчеркнула, что Шерегеш это «динамично развивающийся курорт», имеющий большие перспективы. Также вице-премьер поручила заместителю руководителя Федерального агентства по туризму Николаю Королеву, присутствующему на совещании, включить СТК «Шерегеш» в соответствующие программы Ростуризма для дальнейшего развития инфраструктуры, рассмотреть возможность повышения транспортной доступности курорта.

«Мы говорили о новой транспортной доступности Шерегеша, говорили о том, что для Шерегеша нужна инфраструктура — вода и так далее, — сказала она на итоговом совещании в Кемерово, — Сегодня коллеги взяли на себя обязательств внести предложения для федеральной программы, которые мы обязательно будем поддерживать», — пообещала Голодец.

По данным пресс-службы Таштагольского района, Ольга Голодец и Сергей Цивилев осмотрели главные достопримечательности туркомплекса: останцы Верблюды, Поклонный крест и Каменную речку, после чего ознакомились с действующими секторами СТК «Шерегеш»— сектором Е и сектором А. Голодец и Цивилев приняли участие в открытии нового скоростного подъемника «Мустаг-4». Канатная дорога имеет протяженность 3 км и может поднимать до 4 тыс. людей в час. Отметим, что открытие «Мустаг-4» можно считать стартом начала освоения сектора В.

По данным главы Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макуты, к настоящему моменту в развитие курорта инвестировано 15 млрд рублей. На данный момент на СТК «Шерегеш» создано более 66 гостиниц (3 тыс. человек в сутки), 62 кафе и ресторана, 18 подъемников, 12 автомобильных стоянок на 5 тыс. мест, 21 прокат горнолыжного инвентаря, 24 горнолыжные трассы общей протяженностью 42 км и с перепадом высот до 800 м.

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