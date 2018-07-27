Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы оцениваем тот или иной район области, выявляя его сильные стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы представляем Болотнинский район.

Болотнинский район расположен на северо-восточной оконечности региона. Граничит с Томской и Кемеровской областями, а также Колыванским, Тогучинским и Мошковским районами Новосибирской области. Территория района порядка 3,4 тыс. кв. км, чуть более 34% из которых занимают сельхозугодья и около 37% — земли лесного фонда. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 403 км, из них около 350 км с твердым покрытием. Расстояние до областного центра — 126 км. К началу 2018 года в районе проживало 27,3 тыс. человек, в том числе порядка 11 тыс. трудоспособного населения.

Знакомство

Болотнинский район — один из старейших в составе Новосибирской области. Болотное впервые упоминается еще как ямщицкая стоянка на Московско-Иркутском тракте.

В середине XIX века нынешний районный центр был известен как средоточие ремесленников и промысловиков. Здесь активно развивались гончарное, бондарное, смоляно-дегтярное направления. А в 1891 году на территории района началось строительство железной дороги. О богатом историко-культурном наследии района сегодня напоминает уникальный памятник деревянного зодчества — расположенная в селе Турнаево церковь во имя святого Серафима Саровского. Храм является центром паломничества и считается одной из красивейших деревянных построек в Сибири.

Появление железной дороги во многом предопределило дальнейшее развитие района. Хотя в настоящее время транспортно-логистическая отрасль не оказывает заметного влияния на экономику территории, эксперты оценивают ее как одну из потенциальных точек роста.

Экономика района по своей структуре относится к смешанному типу производства. При этом Болотнинский район входит в число тех немногих территорий региона, где промышленное производство преобладает над сельскохозяйственным. Обусловлено это в том числе наличием нерудных полезных ископаемых и достаточными запасами лесных ресурсов.

Промышленность

Вклад болотнинской промышленности в валовое производство района — это более трети от всего общего объема произведенных товаров, работ и услуг. По итогам 2017 года объем отгруженных товаров промышленного производства составил порядка 2,5 млрд рублей, что более чем на 10% выше показателя предыдущего периода. При этом порядка 80% всего объема произведенной продукции промышленного сектора экономики района приходится на долю хорошо известного в восточной России производителя тары и упаковки, а также упаковочных материалов — ЗАО «Болотнинская гофротара». Это современное высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее сегодня свыше 500 рабочих мест.

Еще одно крупное предприятие — вагоноремонтное депо «Болотная». Это филиал иркутской организации «Вагонная ремонтная компания-3», выполняющий сегодня большой объем работы по ремонту и обслуживанию полувагонов и вагонов-цистерн. Здесь сегодня работает порядка 350 человек.

Акционерное общество «Болотнинский лесхоз» сегодня поставляет не только заготовленную древесину в виде сырья, но и готовую продукцию из нее. Например, элементы крепежной оснастки для горняков Кузбасса, отделочные материалы для ремонта муниципальных образовательных учреждений. И все это фактически с площадей, не предназначенных для промышленного освоения, а для так называемых рубок благоустройства лесных массивов.

«В среднем мы заготавливаем порядка 17 тыс. кубометров, — отмечает генеральный директор АО «Болотнинский лесхоз» Николай Печенкин. — Помимо строительных пиломатериалов, производим и кругляк. Активно сотрудничаем с предпринимателями района. Лес в Болотном есть, но сегодня его фактически никто не заготавливает. Так что потенциал для развития лесопромышленного комплекса, создания малых и крупных заготовительных предприятий и переработки, я считаю, хороший».

Кроме того, промышленный сектор экономики района формирует еще ряд крупных предприятий добывающей, деревообрабатывающей, целлюлозной и легкой промышленности. В том числе крупнейшее предприятие горнодобывающей отрасли Сибирского региона по добыче и переработке строительного камня — АО «Новосибирское карьероуправление», разрабатывающее в районе Новобибеевский карьер. Здесь осуществляется добыча гравийного щебня для нужд гражданского и промышленного строительства, причем значительная часть продукции поставляется речным транспортом в северные районы Сибири. Лидер легкой промышленности района — ООО «Шанс», его основная продукция — хорошо зарекомендовавшая себя школьная форма для общеобразовательных учреждений, она пользуются стабильным спросом в регионе и за его пределами.

«Вообще отмечу, что в Новосибирской области легкая промышленность, а именно пошив одежды, сегодня развивается довольно хорошо, — говорит генеральный директор ООО «Шанс» Надежда Мелехова. — Мы также стараемся быть в авангарде.

Постоянно что-то совершенствуем, приобретаем новое оборудование, особенно когда обновляем ассортимент или внедряем новые материалы. Сегодня у нас работает чуть менее 100 человек, при этом ежегодно наше предприятие выпускает от 100 до 120 тыс. изделий. Это прежде всего школьная форма, которая успешно продается в восточной, европейской части России, большие поставки мы осуществляем в Казахстан. Кроме того, мы регулярно принимаем участие в выставках на площадках международного Экспоцентра в Москве. Можно сказать, что представляем там свой Болотнинский район».

Сельское хозяйство

Аграрный сектор экономики Болотнинского района представлен в настоящий момент 11 сельскохозяйственным предприятиями, обеспечивающими около 70% всего объема сельскохозяйственной продукции территории. Остальное приходится на долю 18 действующих в районе крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. По итогам 2017 года валовая продукция аграрного сектора составила порядка 750 млн рублей.

В 2017 году общая посевная площадь хозяйств района превысила 32,7 тыс. гектаров. Из них более 22,5 тыс. заняли посевы зерновых и зернобобовых культур. По итогам страды 2017 года производство зерна во всех категориях хозяйств составило чуть менее 46 тыс. тонн при средней урожайности 20,3 центнера с гектара. В сравнении с 2016 годом абсолютный прирост производства зерновых составил 25%, урожайность выросла на 17%.

На увеличение посевных площадей, повышение качества обработки почв, улучшение характеристик посевного материала, оказавших влияние на прирост урожайности, оказали заметное влияние меры государственной поддержки аграриев района. Только за 2017 год размер субсидий и дотаций составил 13 млн рублей. В том числе 1,4 млн — на приобретение элитных семян, 3,6 млн — на проведение комплекса агротехнологических работ и свыше 6,7 млн — на возмещение части затрат по приобретению современной сельскохозяйственной техники.

Хорошую динамику демонстрирует в последние годы животноводческий комплекс. В районе пять хозяйств, развивающих молочное направление. В 2017 году удалось увеличить надой более чем на 100 кг на фуражную корову. Средний годовой показатель составил 3800 кг. Кроме того, в минувшем году был отмечен существенный прирост реализации мяса — порядка 13% к предыдущему периоду, более 1000 тонн в живом весе.

Инвестиции

В течение последних нескольких лет на территории успешно реализован ряд проектов с суммарным объемом инвестиций свыше 250 млн рублей. Среди наиболее заметных частных проектов можно отметить создание комплекса по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Проект ООО «ТД «Зеленая поляна» был рассчитан на двухлетний срок. Объем инвестиций составил 80 млн рублей. Кроме того, в числе реализованных инвестпроектов — проекты по реконструкции и развитию жилищно-коммунальной и общественной инфраструктуры. Например, строительство водозабора МО «Байкальский» и спортивного комплекса «Восток».

С 2015 года в районе отмечается устойчивый рост частных инвестиций. За этот период доля государственных средств в общем объеме инвестиционного капитала снизилась с 63% до 38%. Это показатель, который характеризует положительную динамику развития бизнеса и интерес предпринимателей к расширению бизнеса и созданию новых производств.

Среди наиболее перспективных направлений для инвестирования, как отмечают эксперты, целесообразно рассматривать в первую очередь развитие транспортно-логистической инфраструктуры и сферы услуг вокруг крупных транспортных артерий, проходящих по территории района. Предпосылкой к этому служит в первую очередь наличие развитой железнодорожной инфраструктуры, сложившейся вокруг участка транссибирской железнодорожной магистрали Новосибирск–Юрга, а также проходящей по территории района федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Равноудаленный сразу от трех крупных областных центров — Новосибирска, Томска и Кемерова, — Болотнинский район обладает высоким потенциалом промышленного развития. В первую очередь речь может идти о дальнейшем развитии лесохозяйственного направления, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

Сегодня в районе существуют уже готовые площадки под размещение бизнеса. В числе основных преимуществ для создания новых предприятий на территории района — 100%-ная газификация, наличие незадействованных производственных мощностей и доступность энергетической и все той же транспортной инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Франк, глава Болотнинского района НСО: — Как видно из показателей роста промышленного производства, в районе сложились достаточно благоприятные условия для развития. Каждый год увеличивает объемы отгрузки наш Новобибеевский карьер. Ежегодно он отгружает уже 700 тыс. тонн. Наращивает производство «Болотнинская гофротара». Сегодня мы с ними работаем над решением вопроса о предоставлении дополнительного участка под их промышленные нужды. Каждый год они вкладывают значительные средства в собственное производство, строят новые помещения, склады. Крупнейшим проектом за все последние годы обещает стать строительство нового животноводческого комплекса на 2400 голов крупного рогатого скота. Здесь суммарный объем инвестиций ориентировочно может составить не менее 2 млрд рублей. Это совместный проект фирмы «Агро-Сибирь» и компании «Данон». До конца года запланирована регистрация нового юридического лица, затем начнется разработка проекта. При этом новый комплекс будет создаваться не в чистом поле. Основой его станет одно из действующих сегодня хозяйств. «Агро-Сибирь» сегодня работает в центральной России, но возглавляет ее наш земляк. И, на мой взгляд, это хороший пример и сигнал для других бизнесменов, выходцев из Болотнинского района — пора возвращаться и вкладывать деньги в развитие своей малой Родины.

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — Безусловное преимущество Болотнинского района — одинаковое удаление от трех областных центров — Новосибирска, Кемерово, Томска. Эти три региона связывают транспортные артерии, в том числе проходящие через Болотное, — федеральная трасса Р–255 «Сибирь» и Транссибирская магистраль. Таким образом, район имеет серьезные логистические возможности. Здесь можно создать торгово-логистический центр, заготовительный центр сельскохозяйственной продукции. Последний может стать значимым звеном формирующейся в Новосибирской области системы потребительской кооперации. Кроме того, свободные участки вдоль федеральной трассы дают возможности развития многонаправленного дорожного сервиса. Также район обладает богатыми природными ресурсами. Так, здесь сосредоточены запасы торфа, который может использоваться не только как органическое удобрение, но и как источник тепловой энергии. Торфяные брикеты — это экологически чистое топливо, имеющее высокий коэффициент полезного действия. Актуальность этому направлению придает широкое распространение малоэтажного домостроения, в том числе с твердотопливными котлами. Для района перспективна и добыча сапропеля, что важно для развития сельского хозяйства. Ведь он может использоваться и как органическое удобрение, и как кормовая добавка для животных.

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