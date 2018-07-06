Красноярские парламентарии поддержали повышение пенсионного возраста

Прошедшая 5 июля сессия заксобрания Красноярского края рассмотрела вопрос о повышении пенсионного возраста. В результате депутаты приняли положительный отзыв на законопроект.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин. После того, как федеральную инициативу рассмотрят президент РФ, Госдума, правительство РФ, Счетная палата РФ, Общественная палата РФ, законодательные органы субъектов страны, до 17 июля все отзывы и замечания будут переданы в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Затем проект федерального закона будет подготовлен к рассмотрению Госдумой в первом чтении в июле этого года.

Красноярские законодатели, в частности, рассмотрев проект, поддержали пенсионную реформу. «За» высказались 31 человек, «против» — 13 человек и один депутат воздержался. В основном поддерживающими реформу оказались представители «Единой России» в парламенте. Против, например, высказались руководитель фракции «Справедливой России» Николай Трикман, вице-спикер краевого парламента и представитель фракции ЛДПР Алексей Кулеш, а также лидер фракции КПРФ Петр Медведев и независимый депутат Илья Зайцев.

«Законодательное собрание Красноярского края считает главными задачами совершенствования пенсионной системы обеспечение ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости, а также гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения. Законодательное собрание края поддерживает концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», при этом считает необходимым при рассмотрении законопроекта провести широкое публичное обсуждение основных его положений, диалог с профсоюзами и другими объединениями работников, экспертным сообществом и научными организациями», — говорится в документе, утвержденным заксобранием.

Действующий пенсионный возраст — 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно — впервые был закреплен в 1928 году и получил дальнейшее развитие в 30-е годы прошлого столетия. Продолжительность жизни при рождении в 1926—1927 годах по европейской части РСФСР составляла 43 года. Сторонники реформы аргументируют ее необходимость тем, что к настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась, но вместе с тем наблюдается растущий дефицит квалифицированных рабочих и специалистов на рынке труда. По статистике, сейчас 30% людей пенсионного возраста продолжают работать, и значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 65 лет.

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