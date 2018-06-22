ООО «Сибирский Дайвинг» намерено построить в поселке Темиртау (40 км от Шерегеша) центр дайвинга, а также гостиницу на 25 номеров. Инвестиции составят 120 млн рублей. Эксперты полагают, что проект будет способствовать развитию летнего туризма на известном горнолыжном курорте.

Бизнесмен из Кемерово Роман Вытовтов инвестирует 120 млн рублей в строительство центра дайвинга в поселке Темиртау Таштагольского района. Как сообщил «КС» Заместитель директора Агентства по защите и привлечению инвестиций Кемеровской области Сергей Вербовский, кузбасский предприниматель уже приступил к возведению объектов. «Под проект выделена земля, начаты работы на участке. На площадке кроме центра дайвинга появится еще кафе, гостиница, юрты для семейного отдыха. Рядом с озером будет организован веревочный парк», — рассказал Вербовский.

По мнению собеседника «КС», центр для занятий дайвингом позволит разнообразить летний отдых на сибирском горнолыжном курорте и будет способствовать привлечению гостей.

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