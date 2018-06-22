Что не поделили глава Красноярского края Александр Усс и омбудсмен Борис Титов?

Бизнес-сообщество Красноярского края настаивает на возвращении Сергея Русских на должность бизнес-омбудсмена по региону. Предприниматели предполагают, что глава края Александр Усс принял решение об освобождении Русских от занимаемой должности по причине того, что его «неправильно информировали».

Сергей Русских назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на общественных началах. Соответствующий приказ подписал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, сообщается на сайте последнего.

Напомним, что Русских занимал пост уполномоченного с 2015 года. В начале июня нынешнего года Законодательное собрание края отправило его в отставку в связи со скорым истечением срока полномочий — 25 июня. Однако Борис Титов восстановил его в должности, объяснив это «позицией местного предпринимательского сообщества, которая была выражена в ходатайствах в поддержку Сергея Русских». Как утверждается, соответствующие обращения поступили от Краевого союза малого предпринимательства, Союза промышленников и предпринимателей, Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты и иных общественных организаций.

Известно также, что исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс предложил на должность бизнес-омбудсмена Андрея Первухина, до последнего времени работавшего заместителем регионального министра экономического развития и инвестиционной политики. Однако Титов отверг эту инициативу, напомнив также, что согласно закону глава региона может внести кандидатуру нового бизнес-омбудсмена на рассмотрение в Законодательное собрание только после согласования с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей.

Известно также о письме, направленном главе края Борисом Титовым.

«Полагаю, что имевший место порядок отбора кандидата был крайне негативно воспринят предпринимательским сообществом региона, что формирует предпосылки недоверия к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Красноярском крае», — утверждает федеральный бизнес-омбудсмен в письме.

Руководитель общественной организации «Краевой союз малого предпринимательства» Виталий Бондарев дал положительную оценку деятельности Сергея Русских, в том числе в споре с властями по вопросу сноса торговых павильонов в городе. По его мнению, проблемы могли возникнуть в связи с тем, что «губернатора неправильно информировали».

«По мнению предпринимательского сообщества, уполномоченный работал на отлично. К сожалению, не все вопросы удалось решить, но сделано было достаточно, чтобы поддержать его в этой должности. Непонимание могло быть связано с тем, что Гражданская ассамблея неправильно истолковала позицию предпринимательского сообщества и неправильно информировало губернатора, по сути, повела себя некорректно. Сейчас все зависит от того, какую позицию займет Александр Викторович (Усс), и мы надеемся на его рациональное решение», — отмечает он.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Павел Семизоров также отметил, что «многие депутаты положительно относятся к деятельности Русских и воспринимают его отставку лишь как технический момент, связанный с истечением срока контракта». При этом, по словам парламентария, кандидатура Андрея Первухина на должность регионального бизнес-омбудсмена в Законодательном собрании не озвучивалась.

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