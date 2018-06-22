Коллектив ЗСЖД поздравляет жителей Новосибирска с днем города

От имени коллектива Западно-Сибирской железной дороги поздравляю со знаменательной датой — 125-летием со дня основания города.

Это действительно значимое событие для всех нас и для десятков тысяч человек, которые в разные годы трудились на железной дороге в Новосибирске.

История города и стальной магистрали неразрывно связаны. Новосибирск образован в 1893 году — как поселок строителей железнодорожного моста Транссибирской магистрали через Обь. Инженеры-мостостроители хорошо известны не только железнодорожникам, но и всем новосибирцам — их именами названы улицы, площади, набережная Новосибирска. Благодаря их целеустремленности и профессионализму стало возможным рождение целого города.

Железнодорожники были пионерами во многих сферах городского хозяйства. Инженеры путей сообщения открыли первые в будущем городе школу, училище, публичную библиотеку, стали строить первые каменные здания. Все это двигало город вперед, помогало ему развиваться. Благодаря работе Транссибирской магистрали стремительно росли сельское хозяйство и промышленность, сама Сибирь становилась обжитым краем, укреплялись связи с регионами России.

Вместе со всеми новосибирцами железнодорожники внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Труженики магистрали помогали обеспечивать фронт всем необходимым, осуществляя воинские перевозки, эвакуацию населения, самоотверженно работая в тылу. Низкий поклон ветеранам, которые в то грозное время проявили себя настоящими героями.

Сегодня железнодорожники продолжают традиции, заложенные основателями города, инженерами-мостостроителями. Западно-Сибирская железная дорога принимает активное участие в реализации муниципальных и региональных проектов. Активно развивается пригородное железнодорожное сообщение, растут объемы грузовых перевозок.

Свою задачу мы видим в том, чтобы железная дорога и в будущем была мощным драйвером развития Новосибирска, надежным партнером в укреплении транспортного каркаса города. Впереди нас ждут новые серьезные и интересные проекты, которые обязательно будут реализованы.

Дорогие новосибирцы! Этот праздник мы встречаем вместе с вами. Железнодорожники желают родному городу процветания и дальнейшего развития на благо всех его жителей, а горожанам — благополучия и покорения новых вершин!

C наилучшими пожеланиями,

Начальник Западно-Сибирской железной дороги

Александр Грицай

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