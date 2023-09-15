В Бердске открылось новое здание железнодорожного вокзала

Новое здание железнодорожного вокзала Бердска в Новосибирской области торжественно открылось после реконструкции. На его базе создан транспортно-пересадочный узел, связывающий железнодорожный и автомобильный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В ходе реконструкции рядом с историческим зданием вокзала возведено новое, благодаря чему площадь вокзального комплекса увеличилась на 1,5 тыс. кв. метров — до 1,8 тыс. Единовременная вместимость вокзала Бердска по завершению первого этапа реконструкции составляет 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного сообщения и 50 пассажиров дальнего следования.

Внутри вокзала для пассажиров предусмотрены: просторный зал ожидания, автоматические камеры хранения, станции для зарядки мобильных устройств, комната для пассажиров с детьми, кассы.

Для маломобильных пассажиров оборудованы заниженные кассы и кнопки вызова персонала, нанесена тактильная разметка, выделены специально адаптированные санитарные комнаты.

Рядом с вокзалом расположена парковка для автомобилей и благоустроенная территория. Кроме того, обустроен навес для автобусного парка и платформы для пассажиров автобусов.

Здание вокзала в Бердске построено в 1914 году. В 2017 году было принято решение о строительстве нового вокзального комплекса. Проектом предусмотрено как строительство нового здания вокзала. так и реконструкция существующего.

Строительно-монтажные работы были начаты в 2018 году. В процессе строительства произведена замена оборудования и комплектующих импортного производства на российские аналоги. Так, иностранное телекоммуникационное и сетевое оборудование заменено на аналогичное, произведенное новосибирской компанией «Элтекс».

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