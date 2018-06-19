Бывший директор АО «Кузбасский технопарк» пойдет под суд по обвинению в растрате

Бывшего директора «Кузбасского технопарка» будут судить за растрату 5,3 млн рублей после проверки, которую организовала прокуратура. Уголовное дело отправилось в суд Рудничного района Кемерова.

В АО «Кузбасский технопарк» после проверки региональной прокуратуры было выявлено незаконное заключение бывшим директором договора о возмездном оказании услуг, что причинило ущерб государству. По материалам дела, с 9 по 30 декабря 2015 года бывший генеральный директор технопарка из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, похитил 5,3 млн рублей, которые организация получила из бюджета Кемеровской области на реализацию мероприятий инновационной программы. «Был заключен фиктивный договор на якобы выполненные работы по настройке и калибровке оборудования, подписан акт о приемке, произведена оплата. Однако в реальности работы не производились», — рассказали сегодня в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили в прошлом году по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), за что обвиняемый может получить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Сейчас прокурором Рудничного района г. Кемерово утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В сообщении прокуратуры не называется имени фигуранта дела, но до июля 2016 года генеральным директором «Кузбасского технопарка» был Сергей Муравьёв. Проверку же инициировал его преемник Антон Силинин.

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