Традиционная программа концертов «Лето. Музыка. Победа» на веранде кинокафе «Премьера» в Новосибирске стартовала 14 июня концертом Сергея Галанина. Это уже десятый, юбилейный музыкальный сезон новосибирского центра культуры и отдыха «Победа», в течение лета зрителей ждут встречи с ведущими российскими и зарубежными исполнителями.

За годы существования проекта на открытой веранде «Премьеры» играли и пели Борис Гребенщиков, Эмир Кустурица, Лариса Долина, Диана Арбенина, Петр Налич и многие другие. Поклонники хорошей музыки и комфортного отдыха оценили формат концертов на веранде за легкую, непринужденную атмосферу, отличное качество звука, возможность увидеть любимых артистов вблизи.

Программу этого года открыл Сергей Галанин, легендарный рок-музыкант, участник группы «Бригада С», бессменный лидер группы «СерьГа», занимающей почетное место в элите русского рока. Появившись на свет в середине 90-х, вскоре после выхода галанинского сольника «Собачий вальс», свой первый концерт «СерьГа» отыграла в компании именитых «Алисы» и «Чайфа». Собранная вновь четверть века спустя «СерьГа» остается образцом творческой долговечности и стабильности. Концерт в «Победе» получился на редкость живым и по-настоящему рок-н-ролльным.

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В программе «Лето. Музыка. Победа» еще четыре концерта, два из них, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. Это электронный проект Triangle Sun и посвященная Фрэнку Синатре программа от известного композитора и вокалиста Дмитрия Носкова, который много пишет для отечественного кино. Triangle Sun выступит в «Победе» 12 июля с единственным концертом перед большим гастрольным туром по Европе. Музыка этой группы звучит на масштабных международных фестивалях, топовых клубных и светских вечеринках, входит в состав культовых сборников Café Del Mar и Buddha Bar. Лидер проекта Александр Князев смело экспериментирует со звуком, однако непременно придерживается своего фирменного, узнаваемого стиля. Звучание проекта постоянно меняется, но нечто неповторимое, присущее только Triangle Sun, остается всегда.

Композитор Дмитрий Носков выйдет на летнюю сцену «Победы» 2 августа с программой, вдохновленной легендарным Фрэнком Синатрой. Творчество Носкова знакомо нам по саунтдтрекам к нескольким десяткам популярных российских фильмов (достаточно вспомнить «Салют-7», «Притяжение» и «Любовь-морковь»), кроме того, он ведет активную концертную деятельность, а в октябре 2017 года вместе с большим джаз-бандом Алексея Круглова он презентовал программу «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Программа из 30 композиций — почти полная копия благотворительного мирового турне великого Фрэнка Синатры 1962 года. Специально для этой программы были выкуплены 17 подлинных партитур, есть в ней и несколько золотых хитов, и композиции, созданные джазменом Юрием Маркиным. Это чрезвычайно качественная и атмосферная музыка, полная очарования классической эпохи Голливуда. В ближайших планах Носкова есть еще один интересный проект. «Это совсем забытые и мало кем слышанные композиции из репертуара советских джазовых оркестров ушедшего столетия. Они ничем не уступают культовым стандартам того времени и, на мой взгляд, достойны внимания широкой публики», — уточняет музыкант и передает привет новосибирской публике, известной своим традиционным интересом к джазу.

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Также в череде летних концертов запланировано выступление группы «Город 312», чьи мелодии звучат в таких популярных российских фильмах, как «Дневной дозор», «Питер ФМ», «Ирония судьбы. Продолжение» и других. В июле встречаем «Ундервуд», сочетающий свои изысканные, мастерские тексты с небанальным ироничным звучанием. Их песни, кстати, тоже часто становятся саундтреками.

Итак, нас ждет яркое музыкальное лето, наполненное звуками и ритмами, стилями и направлениями, искренним общением и неспешными обсуждениями на веранде «Премьеры». И по традиции, как и все эти годы, партнером проекта «Лето. Музыка. Победа» является Альфа-Банк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Кокоулина, региональный руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка:

— Проект уже стал ежегодным главным музыкальным событием новосибирского лета, уникальность которого создается в совершенно уютной и домашней атмосфере. Десять лет неизменным партнером проекта является Альфа-Банк, и мы рады продолжить партнерство в этом году.

Александр Князев, основатель и лидер группы Triangle Sun:

— У нас очень разнообразная программа, мы планируем исполнить наши треки, которые вошли в компиляцию Cafe Del Mar XIII и другие мировые сборники, а также наши новые танцевальные хиты. И обязательно хотим сыграть недавно изданные синглы. Концерт обещает быть душевным и танцевальным.

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