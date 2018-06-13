Новосибирская область полностью погасила банковские кредиты

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало очередные данные по динамике государственного долга за месяц. Сумма госдолга региона поднялась на 6 млрд рублей, несмотря на то, что область полностью погасила долги перед кредитными организациями.

Новосибирская область полностью выплатила банковские кредиты в 3 млрд рублей, которые брала у Альфа-банка, Газпромбанка, банков «Левобережный и «Банк Акцепт». Теперь данная графа в новой долговой книге регионального минфина пуста. Однако за май область все равно увеличила свой долг, взяв у управления федерального казначейства по Новосибирской области 9 млрд рублей. Эту сумму регион обязуется вернуть до 2 августа текущего года. Таким образом, долг региона с мая по июнь вырос на 6 млрд рублей — с 37,19 млрд рублей в мае до 43,19 млрд рублей в июне.

Размер долгов области по ценным бумагам не изменился и составил 15,1 млрд рублей.

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